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Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 07:30 | Son Güncelleme

ABD'nin terör örgütü PKK'nın liderleri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanması için para ödülü kararı vermesi gündem yarattı. Kararı değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi, dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD yönetiminin terör örgütü PKK liderleri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verme kararını değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi, "ABD'nin PKK kararı ne anlama geliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "ABD, PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koydu diye kelle avcılarının ‘Vahşi Batı'dan Kandil'e doğru yola çıktığını düşünmeyin" ifadesini kullandı.

Sözlerine "Ya da Öcalan'ı paketleyip Türkiye'ye teslim ettikleri gibi Karayılan, Bayık ve Kalkan'ı da bir sabah paketleyip Türkiye'ye teslim edecekleri beklentisine girmeyin" diye devam eden Selvi, şunları kaydetti:

'İHTİYATLI İYİMSERLİK'

ABD'nin PKK'nın ‘troykası'nın başına koyduğu ödülle ilgili Ankara'da "ihtiyatlı bir iyimserlik" söz konusu. Öyle aman aman eteklerin zil çaldığı sevinçli bir durum söz konusu değil ama atılan adım küçümsenmiyor. Tam aksine siyasi ve sembolik anlamı büyük bir karar olarak görülüyor.

ABD, PKK'yı 1997 yılında terör örgütü listesine aldı. PKK'nın bazı yöneticilerinin kara para aklama suçu kapsamında ABD'deki mal varlıklarının dondurulması yoluna gidildi. Ama PKK'nın ilk üç numarasının başına para ödülü ilk kez konuluyor. Belli ki bu karar öncesinde Türkiye ile ABD arasında bir arka kapı diplomasisi işlemiş, mutfakta bir şeyler pişirilmiş. Çünkü karar Ankara'da sürpriz olarak karşılanmadı.

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PKK ABD Abdullah Öcalan Cemil Bayık Murat Karayılan Duran Kalkan abdulkadir selvi

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