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Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Hatay’da kurulacak rüzgar enerji santrali için 60 metre uzunluğundaki rüzgar türbinlerine ait pervaneleri TIR’lar, Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçti.

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

Rüzgar enerji santrali için hazırlanan 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR, İslahiye’den geçti. Araçların geçişi sırasında ilginç görüntüler oluştu.

TIR’ların geçişi polis ekiplerinin eşliğinde sağlandı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, ilçe çevre yolunda Kırıkçalı kavşağında yaklaşık 35 dakikada geçerken, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polis zor anlar yaşadı. TIR’ların geçişinde yol trafiğe kapatıldı. Dev kanatların geçişini bekleyen sürücüler ile çevre sakinleri ilgiyle izledi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Karayolu hatay rüzgar türbini Gaziantep islahiye

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