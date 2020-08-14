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Karayolunda otomobil kullanan çocuk 'pes' dedirtti!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da bir cep telefonuna yansıyan görüntüler pes dedirtti. Karayolunda otomobil kullanan bir kişi tarafından kayda alınan anlarda, bir çocuğun araba kullandığı ve araçları solladığı görüldü.

Karayolunda otomobil kullanan çocuk 'pes' dedirtti!

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden bir kişi, Topakkaya beldesi mevkisinde bir çocuğun otomobil kullandığını fark etti. Yolculuk devam ederken otomobildeki yolcu, cep telefonu kamerası ile kayda girerek çocuğu ve kullandığı otomobili görüntüledi. Pes dedirten görüntülerde, çocuğun araç kullandığını gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuğun kullandığı otomobilde yetişkinlerin bulunması dikkat çekerken, çocuk sürücü sollama da yaptı. Polis aracın yakalanması için çalışma başlattı. İHA

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