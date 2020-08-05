Karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile kırılan eşyaları bu şekilde tamir edebilirsiniz!

Her ihtiyaca yönelik farklı farklı yapıştırıcılar olsa da, en kapsamlı yapıştırma kabiliyeti ile öne çıkan Japon yapıştırıcısıdır. Siyanoakrilat içeriği ile Japon yapıştırıcısı, yüzeye sürüldükten sonra hızlıca kurur. Japon yapıştırıcısı, diğer yapıştırıcılardan farklı olarak kuruduğunda esnek değil, aksine sert bir hale gelir. Bu nedenle, sağlamlık söz konusuysa Japon yapıştırıcısı her zaman ilk tercihimiz olur. Japon yapıştırıcısı ile karbonatı birleştirerek süper güçlü bir yapıştırıcı elde edebileceğinizi söylersek ne dersiniz?

KARBONAT VE JAPON YAPIŞTIRICI İLE GÜÇ SİZDE ARTIK!