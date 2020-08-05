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Karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile kırılan eşyaları bu şekilde tamir edebilirsiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eyvah! En sevdiğiniz tabak mı kırıldı? Ya da yaşlı gözlerle oyuncağının kopan kolunu tamir etmenizi isteyen bir çocuğunuz mu var? Asla yenisi gibi olmayacağını düşünerek tamir etmek istemediğiniz eşyalarınızı artık kurtarabilirsiniz. Hem de ev yapımı neredeyse çimento kadar sert bir yapıştırıcı ile.

Karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile kırılan eşyaları bu şekilde tamir edebilirsiniz!

Her ihtiyaca yönelik farklı farklı yapıştırıcılar olsa da, en kapsamlı yapıştırma kabiliyeti ile öne çıkan Japon yapıştırıcısıdır. Siyanoakrilat içeriği ile Japon yapıştırıcısı, yüzeye sürüldükten sonra hızlıca kurur. Japon yapıştırıcısı, diğer yapıştırıcılardan farklı olarak kuruduğunda esnek değil, aksine sert bir hale gelir. Bu nedenle, sağlamlık söz konusuysa Japon yapıştırıcısı her zaman ilk tercihimiz olur. Japon yapıştırıcısı ile karbonatı birleştirerek süper güçlü bir yapıştırıcı elde edebileceğinizi söylersek ne dersiniz?

KARBONAT VE JAPON YAPIŞTIRICI İLE GÜÇ SİZDE ARTIK!

  • En sevdiğiniz çiçeğinizin kırılan saksısı, resim çerçevesi ya da çocuğunuzun plastik arabasının kopan kapısını tamir etmek artık gözünüzü korkutmasın.

  • Kırılma ve çatlamalar sonucu oluşan boşlukları doldurmanın güçlüğü ile plastik eşyaların tamiri daha zordur. İşte tam bu noktada karbonat imdadınıza yetişiyor.

  • Öncelikle yüzeyi temizleyerek toz ve kir bulunmadığına emin olun.

  • Çatlak, kırık ya da delik alana biraz Japon yapıştırıcısı dökün. Şimdi karbonata ihtiyacınız var. Japon yapıştırıcısı üzerine uygulayacağınız karbonat ile bağlayıcı bir doku oluşturacaksınız.

  • Serptiğiniz karbonatın üzerine bir kez daha Japon yapıştırıcısı dökün ve son bir kat daha karbonat serpin.

  • Bu işlemi tamir etmek istediğiniz çatlak ya da kırığın derinliğine göre birkaç kez tekrar edebilirsiniz.

  • Eğer bir deliği kapatmaya çalışıyorsanız karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile deliği katman katman dolduracak bir dolgu hazırlayabilirsiniz.

  • Hazırladığınız bu süper yapıştırıcı kuruduktan sonra, plastik eşyanızın sızdırmazlığını test için içine su koyabilirsiniz.

  • Cam veya porselen benzeri eşyaları yapıştırmak içinse, kırık ya da çatlak bölgeye önce karbonat döküp ardından Japon yapıştırıcı uygulayarak iyice yayılmasını sağlamanız yeterli.

  • Japon yapıştırıcısı ve karbonat ikilisini tamir işleri dışında belirli bir alana sabitlemek istediğiniz eşyalar için de kullanabilirsiniz.

    • JAPON YAPIŞTIRICISI KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

    • Japon yapıştırıcısı, güçlü bir kimyasal içeriğe sahiptir. Bu nedenle kullanım esnasında kalın iş eldivenleri tercih etmeniz ellerinizi korur. Özellikle, hassas parmak uçlarınızı yanlış kullanımla birbirine yapıştırmak istemezsiniz.

    • Japon yapıştırıcısını havadar bir ortamda kullanmaya özen gösterin.

    • Dökülmelerin önüne geçmek için, Japon yapıştırıcısını dik ve mutlaka kapağı kapalı şekilde saklayın. Kullanırken gösterdiğiniz özeni saklarken de göstermeye çalışın.

    • Japon yapıştırıcısını çıkarmanın en kolay yolu aseton kullanmaktır. Cildinize bulaşması halinde asetonla temizleyip ardından sabunlu su ile yıkayın.

    • Göz ya da ağzınıza bulaşması halinde derhal bir doktora başvurun.
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