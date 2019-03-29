Karbonatın hiç bilmediğiniz 10 marifeti! Bu mucizelerin çok azını biliyoruz

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Bu ürünün yapabilecekleri neredeyse sınırsız!

AYAK ŞİŞLİĞİNDEN KURTULMAK 30 yaşından sonra insanlar ayaklarında şişlik yaşamaya başlıyor. Bunun nedeni ise çoğunlukla vücudun dokularında tuz birikmesi olarak gösterilebilir. Ancak karbonat sayesinde şişliklerden kurtulabilirsiniz. 1.5 çay kaşığı karbonato 1 bardak kaynar su içinde karıştırın. Pamuklu çorapları bu sıcak çözeltiye koyun, sıkın ve giyin. Ayaklarınızı streç filmle sarın. Üstüne kuru çorap giyin. Bu şekilde yatın. 8 saat içinde, kesin sonucu göreceksiniz.

SİYAH NOKTALARA KARŞI Kabartma tozu, cildinizin pH'ını nötralize etmeye yardımcı olur, böylece daha az yağ üretmeye başlar ve sonuçta siyah noktalarınız gider. Ypmanız gereken karbonatı su ile karıştırmak. Önce yüzünüzü ılık suyla yıkayın ardından karışımı yüzünüze uygulayın siyah nokta olan alanlara daha yoğun uygulayın. Bir dakika bekletin. Macunu ılık suyla yıkayın ve gözeneklerin sıkılaşması için yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

İNATÇI LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN Sarı ter lekelerini çıkarmak için, 2 çorba kaşığ karbonat, 4 çorba kaşığı hidrojen peroksit ve 1 çorba kaşığı sıvı deterjanı karıştırın. Karışımı lekeye uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Keten gibi ince kumaşlara dikkat edin. Kot pantolondaki çim ve kan lekeleri, az miktarda ılık suda çözülmüş karbonat ile giderilebilir. Bir fırça kullanarak bu karışımı kumaşa sürün ve 30 dakika bekletin. Ardından maddeyi yıkayın ve durulayın.

PİŞMİŞ BROKOLİNİN PARLAK YEŞİL RENGİNİ KORUMASI İÇİN Brokoliyi pişirme sırasında yeşil renkte parlak tutmak için tencereye suyla 1 çorba kaşığı karbonat ekleyin.

ÇATLAK SERAMİK ONARIMI Karbonat ve ona eşit miktarda tutkalı karıştırırsanız, karo ve diğer seramik yüzeylerde çatlaklara karşı haria bir macun elde edersiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ Evde bulaşık makinesi tabletleri yapmak için 1 çorba kaşığı kabartma tozu, 1/2 fincan tuz ve 1/3 fincan sitrik asit gerekir. Tüm malzemeleri büyük bir kapta karıştırın ve 2-3 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Maddeyi tekrar iyice karıştırın ve 1,5 ila 2 saat bırakın. Maddenin büyümesi durduğunda, karışımı silikon buz kalıbı kalıplarına koyun ve kurumasını bekleyin.

MEYVE VE SEBZELERDEKİ TARIM İLAÇLARINDAN KURTULMAK Pestisitleri ve balmumunu meyve ve sebzelerden çıkarmak için, 15-20 dakika ılık bir karbonat çözeltisine koyun ve bekletin.

YUMUŞATICI Yıkamadan önce 24 saat boyunca bir karbonat çözeltisine batırırsanız, giysileriniz yumuşar. Karbonat deterjanın etkisini iki katına çıkarırken çamaşırlarınızın daha temiz olduğunu göreceksiniz.

AYAKKABI TABANLARINI BEYAZLATMAK 2 çorba kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı hidrojen peroksit ve 1 çorba kaşığı suyu karıştırın. Karışımları temizlemek için küçük bir fırça ile yavaşça tabanlara uygulayın.