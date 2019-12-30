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  4. Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 19:24 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, Cemile ve Yıldırım Gültekin çifti, evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, Cemile ve Yıldırım Gültekin çifti, evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Hastanede tedaviye alınan çiftter Cemile Gültekin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Isparta merkez Emre Mahallesi 3855 Sokak'taki Cemile ve Yıldırım Gültekin çifti, öğlen yemeğinin ardından uyudu. Bir süre sonra uyanan çift kendilerini kötü hissedince yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren ekipler Yıldırım ve Cemile Gültekin çiftini baygın halde buldu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen çiftten Cemile Gültekin'in durumunun ağır olduğu, Yıldırım Gültekin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
SOBAYI YAKIP, UYUDULAR
Havanın yağışlı olması nedeniyle evde oturmayı tercih eden çiftin öğle yemeğinden sonra şekerleme yapmak üzere sobayı yakıp, uyuduğu, bacanın tütmesi üzerine odaya dolan karbonmonoksit gazından etkilendikleri kaydedildi.

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