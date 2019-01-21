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Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar nedeniyle 10 gündür yolu kapalı Kınıkkoz Mahallesi'nde rahatsızlanan Abdurrahman Esendere (42), ambulans helikopterle alınarak Kayseri'ye götürüldü.

Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar

Ömer KOÇ/GÖKSUN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar nedeniyle 10 gündür yolu kapalı Kınıkkoz Mahallesi'nde rahatsızlanan Abdurrahman Esendere (42), ambulans helikopterle alınarak Kayseri'ye götürüldü.
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Esendere, sabah saatlerinde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak bölgede kar kalınlığının yer yer 1,5-2 metreyi bulması nedeniyle ambulans gidemeyince bölgeye ambulans helikopter istendi. Akşam saatlerinde mahalleye ulaşan helikopter, Abdurrahman Esendere'yi alarak Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Esendere'nin yapılan tetkiklerinde böbreklerinde taş olduğu saptanırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar

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