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  4. Karda şambrelle kaydığı sırada arkadasından koşan köpek büyük korku yaşattı

Karda şambrelle kaydığı sırada arkadasından koşan köpek büyük korku yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda kamyonetin arkasına bağladıkları şambrelle karda kaymaya çalışan genci kovalayan köpek kayan genci korkutsa da arkadaşlarını eğlendirdi.

Haftasonu Ayder Yaylası’na eğlenmek için çıkan gençler, karın üzerinde kaymak için şambreli kamyonetlerinin arkasına iple bağladı. Şambrelin üzerine oturan genç kar üzerinde kaymaya başlarken, arkadaşları da kendisini cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Keyifli başlayan şambrelli kayak başı boş bir çoban köpeğinin kendisini kovalamaya başlaması ile korkuya dönüştü. Zaman zaman genci durdurmak için ısırmaya çalışan köpekten korkan genç bağırarak arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları o anları kahkahalar atarak cep telefonu kamerası ile kaydederken, Köpek oyun oynasada gencin canı yandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize şambrel kar köpek

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