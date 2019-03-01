Kardan figürler ve maketlere yoğun ilgi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek "5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali" kapsamında kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarın düzenlenecek organizasyon kapsamında yapılan kardan figürler ile maketler ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi Oteller Bölgesi'nde Kafkas ile Atatürk üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisinin yaklaşık 5 günde yaptığı kardan sincap, ayı, at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri, özellikle kayak merkezine gelen kayak tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kayakseverler kardan figürler ve maketlerle fotoğraf çektirdi.

İzmirli Azamet Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 14 yıldır zaman zaman Sarıkamış’a geldiğini belirterek "Sarıkamış’a gelmemin en önemli nedenlerinden biri toz ve kristal karın burada olması, bir başka deyişle karın rüzgarla dans ettiği yer derler ya hakikaten öyle bir yer olması dolayısıyla buraya geliyorum. Sarıkamış'ın çok daha güzel ve iyi tesislere layık olduğu düşünüyorum." dedi.