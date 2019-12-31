HABER
  4. Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık

Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Bursa Ankara karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle bir süre kapanan ve TIR’ların geçişine izin verilmeyen Mezitler Bölgesi tamamen trafiğe açıldı.Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde dün yoğun kar yağışı sebebiyle trafik ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermedi.

Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık

Bursa Ankara karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle bir süre kapanan ve TIR’ların geçişine izin verilmeyen Mezitler Bölgesi tamamen trafiğe açıldı.
Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde dün yoğun kar yağışı sebebiyle trafik ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermedi. Saatler sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Saatlerce kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Mezitler bölgesinde ulaşım tekrar normale döndü.
Trafik ekipleri bir süre araçları Ahmet Türkel Çevre yoluna yönlendirerek beklemelerini sağladı. Çevre yolunda uzun TIR kuyrukları oluştu. Saatlerce süren çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Açılan yolda trafik akışı normal şekilde devam ederken, bölgede kar yağışı ise devam ediyor.
Yetkililer sürücüleri buzlanma ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, trafiğe çıkanların mutlaka kış lastiklerini takmalarını istedi.

Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlarTerörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar
Maskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısıMaskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular

Şoke oldu: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Şoke oldu: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Flaş operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.