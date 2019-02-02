Kardan koyun sürüsü ve ahır heykelleri yaptı

İlçedeki halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapan Fendoğlu, eşi ve çocuklarının da kendisine destek olduğunu belirterek, "Böyle işlere ne gerek var diyen de oldu, eline ve emeğine sağlık diyenler de oldu. Sonuç itibariyle çalışmalarımı yapmış oldum. En büyük hedefim, büyük sanatsal çalışmalara dahil olmak. Açıkçası ilçede sanat ve sanatçıya ilgi yok. Bundan dolayı çalışmalarımın gerekli ilgiyi görmediğini düşünüyorum." diye konuştu.

