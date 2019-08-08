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KARDEMİR ve ODTÜ arasında eğitim iş birliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 19:10 | Son Güncelleme

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

KARDEMİR ve ODTÜ arasında eğitim iş birliği yapıldı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında Bilişim İle Gelişen İş Dünyası (BİLGEİŞ) projesi kapsamında Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.
KARDEMİR çalışanlarının bağımsız öğrenme ve bilgiye anlık ulaşma ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan protokol kapsamında, şirket çalışanları BİLGEİŞ projesinde yer alan 100 farklı dersi, uzaktan öğrenme yöntemiyle ücretsiz alabilecek. Şirket tanıtımı ile başlayıp karşılıklı bilgi paylaşımı ile devam eden törende, günümüz internet çağında, uzaktan eğitimin önemine ve ülkedeki uygulamalardan örnekler verilerek işletmelere sağladığı avantajlara dikkat çekildi.
Avrupa Birliği -Türkiye Mali İşbirliği kapsamında ODTÜ tarafından yürütülen ve kitlesel açık eğitim formatında geliştirilmiş olan ilk e-öğrenme portalı özelliği taşıyan BİLGEİŞ projesi, içerisinde Kriz Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Doğru Pazarlama İletişimi, Proje Yönetimi gibi Sosyal Beceri Eğitimleri ile 3 Boyutlu Tasarım, Dijital Pazarlama, Programlama, Bulut Teknolojileri gibi Teknik Beceri Eğitimlerinden oluşan ücretsiz 100 adet e-eğitimi barındırıyor. KARDEMİR’in gereksinimleri ve çalışanların ortak ihtiyaçları doğrultusunda seçilecek eğitimlerin ilgili personellere ataması yapılarak uygulanacak olan projede, başarılı olanlara ODTÜ tarafından sertifika verileceği ve bu başlangıcın KARDEMİR’de bundan sonra sürdürülecek olan uzaktan eğitim sisteminin de altyapısını oluşturacağı belirtildi. KARDEMİR’de ilk planda Tasarım Odaklı Düşünme, Liderlik, Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler, Stres Yönetiminde Yöneticinin Rolü ve Müşteri İlişkileri gibi sosyal beceri eğitimleri ile başlayacak olan uzaktan eğitimlerin, teknik beceri ve mesleki gelişim içerikli farklı eğitimlerle devam edecek.
KARDEMİR’de düzenlenen protokol imza törenine KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ Eğitim Müdürü Burcu Öztürk, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi ( GİSAM) Başkanı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, BİLGEİŞ Projesi Takım Lideri Meltem Koca ve BİLGEİŞ Teknik Alt Yapı Yöneticisi Activate AŞ. CEO’su Ata Khan katıldı.

KARDEMİR ve ODTÜ arasında eğitim iş birliği yapıldı

KARDEMİR ve ODTÜ arasında eğitim iş birliği yapıldı

KARDEMİR ve ODTÜ arasında eğitim iş birliği yapıldı

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