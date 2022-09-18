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  4. Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

18.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde bir kişi, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere dehşeti yaşattı. Yol ortasında küfürler savuran kişi, şüphelilerin kaçarken aracına çarpmaları üzerine sopayla otomobilin camlarına vurdu. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının yanına yanaşan otomobilin içindeki kişiler, "Gel eve bırakalım" diyerek laf atmaya başladı. Sözlü tacizin sürmesi üzerine kadın, durumu cep telefonu ile ağabeyine bildirdi.

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Olay yerine gelen ağabey, laf atan kişilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı.

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Kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü.

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Tekrar aracından inen ağabey, önce otomobili yumruklamaya başladı. Daha sonra aracından sopa alan öfkeli adam, defalarca aracın camına vurdu.

Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, otomobilleriyle kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Beylikdüzü taciz laf atma
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