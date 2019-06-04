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Kardeşinin bıçakladığı ağabey, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklanan Ünal Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.  Olay, pazar günü Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Kardeşinin bıçakladığı ağabey, kurtarılamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklanan Ünal Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Olay, pazar günü Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Fırıncılık yapan Ünal Şahin'in evinin önüne 5 yıldır konuşmadığı kardeşi Ümit Şahin (35) gelip, bağırmaya başladı. Bu nedenle 2 kardeş arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ümit Şahin, ağabeyini, eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Ünal Şahin, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan Ümit Şahin ise polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.
İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ünal Şahin, bu sabah yaşamını yitirdi. Şahin’in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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