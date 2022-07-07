HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşinin evini bastı, çocuklarının gözü önünde yengesine keserle saldırdı! Dehşet anları kamerada

Kardeşinin evini bastı, çocuklarının gözü önünde yengesine keserle saldırdı! Dehşet anları kamerada

07.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kardeşi ile tartışan kişi, kardeşinin evini basıp yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Küçük çocuklar yaşadıkları dehşeti an be an cep telefonuyla kaydetti. Çocukların "Anne" diye çığlık attığı o korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Dehşete düşüren olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre abi-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu durum üzerine gözü dönmüş abi, kardeşinin evini basarak dehşet saçtı.

AW663827_01

Kardeşini evde bulamayan şahıs, yeğenlerinin önünde yengesine saldırdı. Apartman merdivenlerinde eline aldığı keser ile kadını dakikalarca darp eden saldırgan, evine kaçan kadının peşini bırakmadı. Daire içinde de kadını dövmeye devam eden şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı.

01

Yaşanan saldırı üzerine aile polise giderek şikayetçi olurken, şahsın arandığı öğrenildi. Yeğenlerinin "Anne" diyerek arttığı çığlıklara da aldırmayan şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemerini takmadı bir de üste çıktı: Cezası 5 bin lira olsa...Kemerini takmadı bir de üste çıktı: Cezası 5 bin lira olsa...
İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdıİstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı
İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alınİstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.