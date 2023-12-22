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Kardeşlerim'in Elif'i Dilara Sümbül hastanelik oldu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

22.12.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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ATV'nin 4 sezondur yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Elif karakterine hayat veren Dilara Sümbül hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu acil tedaviye alındı.

Duy Beni, Evlilik Hakkında Her Şey, Baş Belası ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan Dilara Sümbül şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Ahu Yağtu ve Cüneyt Mete gibi isimlerle birlikte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Elif rolüne can veriyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre astanelik olduğu öğrenilen Dilara Sümbül'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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ZOR ANLAR YAŞADI

Atv’nin 4 sezondur devam eden dizisi Kardeşlerim’de Elif karakterine hayat veren Dilara Sümbül apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Dilara Sümbül sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşadı. Karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle hemen Ulus’taki bir hataneye kaldırılan Sümbül’ün yumurtalık kistinin patladığı ortaya çıktı.

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Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncunun tedavisi sürüyor. Dilara Sümbül yarın hastaneden taburcu edilecek ve işinin başına dönecek.

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