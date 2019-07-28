"Kardeşlerimize karşı yüzümüz ve alnımız açık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeliler ile ilgili "Bizim kardeşlerimize karşı yüzümüz ve alnımız açıktır çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın sınırlarımıza kardeşlerimizin zoraki geldikleri ilk dakikadan itibaren tavrı, ensar ve muhacir olmuştur. Dünya yalnız bıraksa da birileri yanlış anlasa da birileri yanlış anlatsa da birilerinin hoşuna gitmese de kim ne yaparsa yapsın bizim bu anlayıştan vazgeçmemiz mümkün değildir." dedi.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, hiç kimsenin kendi topraklarından ayrı kalmak istemeyeceğini belirtti.

Suriye'de gelecek ve ümitlerini kaybedenlerin bulunduğunu anlatan Soylu, Suriyelilerin yaşadığı zulüm ve vahşi davranışların bedelini dünyanın muhakkak ödeyeceğini söyledi.

Soylu, Suriye'de büyük bir travma yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu travmanın sadece Suriye içeresinde olduğunu düşünmek elbette ki büyük bir yanılgıdır ve yanlıştır. Burada buna seyirci kalanlar da bu travmanın bilinmelidir ki müsebbidirler. Maalesef dünya burada iyi bir sınav vermemiştir. Bizim kardeşlerimize karşı yüzümüz ve alnımız açıktır çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın sınırlarımıza kardeşlerimizin zoraki geldikleri ilk dakikadan itibaren tavrı, ensar ve muhacir olmuştur. Dünya yalnız bıraksa da birileri yanlış anlasa da birileri yanlış anlatsa da birilerinin hoşuna gitmese de kim ne yaparsa yapsın bizim bu anlayıştan vazgeçmemiz mümkün değildir. Dünya nasıl bir insanlık sınavıyla karşı karşıya kalmış ve bunda maalesef bu insanlık sınavını da kaybetmişse biz de bir insanlık sınavıyla karşı kaşıya kaldığımızı bilerek hareket ettik."