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Estetik etkisi yaratacak! Kare ve dikdörtgen yüz hatlarına sahip kişiler için makyaj önerileri

01.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ne yaparsam yapayım, bana makyaj yakışmıyor" diyenlerdenseniz, bu düşüncenizden hemen vazgeçmenizi öneririz. Kendi yüz şeklinize uygun makyajı yapmanın püf noktalarını bildiğiniz zaman az sayıda ve basit malzemeyle bile harikalar yaratabilirsiniz. İşte kare ve dikdörtgen yüz hatlarına sahip okurlarımız için özenle hazırladığımız makyaj önerileri!

Estetik etkisi yaratacak! Kare ve dikdörtgen yüz hatlarına sahip kişiler için makyaj önerileri

Makyaj yakışmayan yüz yoktur, yüz şekline göre yanlış makyaj seçimi vardır! Özellikle kare ve dikdörtgen yüz şekline sahip insanlar için makyaj yapmak belli ipuçlarına hakim olmayı gerektiriyor. Keskin hatları ve belirgin köşeleriyle ön plana çıkan bu iki yüz tipi için basit ama etkili yöntemleri öğrenmeye hazır mısınız?

KARE YÜZ HATLARI İÇİN ETKİLİ MAKYAJ DOKUNUŞLARI

  • Kare yüz hatlarına sahip olanların makyaj yaparken odaklanması gereken nokta keskin yüz hatlarını yumuşatmak.

  • Çene bölgesine ve şakaklara yumuşak bir fırçayla, aşağıdan yukarı doğru hareketlerle kontur uygulamak yüz hatlarının keskinliğini kırmak için ideal bir yöntem.

  • Yine şakaklarda yer alan keskin çıkıntılara yarım ay şeklinde aydınlatıcı uygulamak da daha yumuşak yüz hatlarına kavuşmanızı sağlar.

  • Yanak bölgesine pudra uygulamaktan kaçınmanızı öneriyoruz. Bunun yerine yanakların tam ortasına veya elmacık kemiklerinin altına allık sürmeniz çok daha yumuşak bir yüz görünümüne kavuşmanızı sağlar. Zaten kendiliğinden yuvarlak olan bölgeleri vurguladığınız için karşınızdakinin bakışları otomatik olarak bu bölgelere odaklanır ve sivri hatlarınız ikinci planda kalır.

  • Göz makyajınızı nasıl tercih ederseniz edin, dışarı doğru uzanan aydınlatıcı dokunuşları yapmayı ihmal etmemenizi tavsiye ederiz.

DİKDÖRTGEN YÜZ HATLARINA SAHİP OLANLARA ÖZEL MAKYAJ TÜYOLARI

  • Dikdörtgen yüz hatlarına sahip olanların makyaj yaparken hedeflemesi gereken şey ise yüzde orantıyı sağlamak. Yüzün boyunu uzatacak ve enini daraltacak her türlü dokunuştan kesinlikle kaçının.

  • Yüz uzunluğunu azaltıp, enini daha geniş göstermek için saçın başladığı alın noktasına, şakak ve elmacık kemikleri arasındaki bölgeye ve boyunla çene arasına bronzlaştırıcı uygulayın.

  • Elmacık kemikleri ve kaşların üst bölgesine, bazı durumlarda da burun ucuna aydınlatıcı uygularsanız, hem bronzlaştırıcının etkisini artırmış hem de yuvarlak bölgelerinizi vurgulamış olursunuz.

  • Basit bir göz yanılması sağlayarak yüzünüzü daha orantılı göstermek için allığı yanaklarınızın biraz üstünde kullanmanızı öneriyoruz.

  • Göz makyajı yaparken kuyruklu çizgiler çekin. Böylece yüzünüz enine doğru daha geniş görünür, ayrıca dikkatler bu bölgede odaklanacağından yüzün keskin hatları yumuşamış olur.
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