Estetik etkisi yaratacak! Kare ve dikdörtgen yüz hatlarına sahip kişiler için makyaj önerileri

Makyaj yakışmayan yüz yoktur, yüz şekline göre yanlış makyaj seçimi vardır! Özellikle kare ve dikdörtgen yüz şekline sahip insanlar için makyaj yapmak belli ipuçlarına hakim olmayı gerektiriyor. Keskin hatları ve belirgin köşeleriyle ön plana çıkan bu iki yüz tipi için basit ama etkili yöntemleri öğrenmeye hazır mısınız?

KARE YÜZ HATLARI İÇİN ETKİLİ MAKYAJ DOKUNUŞLARI

Kare yüz hatlarına sahip olanların makyaj yaparken odaklanması gereken nokta keskin yüz hatlarını yumuşatmak.

Çene bölgesine ve şakaklara yumuşak bir fırçayla, aşağıdan yukarı doğru hareketlerle kontur uygulamak yüz hatlarının keskinliğini kırmak için ideal bir yöntem.

Yine şakaklarda yer alan keskin çıkıntılara yarım ay şeklinde aydınlatıcı uygulamak da daha yumuşak yüz hatlarına kavuşmanızı sağlar.

Yanak bölgesine pudra uygulamaktan kaçınmanızı öneriyoruz. Bunun yerine yanakların tam ortasına veya elmacık kemiklerinin altına allık sürmeniz çok daha yumuşak bir yüz görünümüne kavuşmanızı sağlar. Zaten kendiliğinden yuvarlak olan bölgeleri vurguladığınız için karşınızdakinin bakışları otomatik olarak bu bölgelere odaklanır ve sivri hatlarınız ikinci planda kalır.

Göz makyajınızı nasıl tercih ederseniz edin, dışarı doğru uzanan aydınlatıcı dokunuşları yapmayı ihmal etmemenizi tavsiye ederiz.

DİKDÖRTGEN YÜZ HATLARINA SAHİP OLANLARA ÖZEL MAKYAJ TÜYOLARI