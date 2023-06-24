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Kargalar ortaya çıkarmıştı! İstanbul'daki kesik insan parmakları gizemini koruyor... Gerçek ön otopside belli oldu: Tüm hastanelere inceleme

24.06.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda görevli kişinin önüne kargalar insan parmakları atmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan otopside, iki parmağın çok düzgün kesildiği ve kesici alet olarak neşterin kullanıldığı belirtildi. Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı. Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı

Kargalar ortaya çıkarmıştı! İstanbul'daki kesik insan parmakları gizemini koruyor... Gerçek ön otopside belli oldu: Tüm hastanelere inceleme

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, bir karga, insan ayağına ait olduğu belirlenen iki ayak parmağını istasyona attı. Güvenlik görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü.

PARMAKLAR DÜZGÜN KESİLMİŞ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi. Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi. Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.

TÜM HASTANELER İNCELEMEYE ALINDI

Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı. Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Ancak çevrede yapılan araştırmada, cinayetle ilgili her hangi bir bulguya ulaşılamadı.

Kaynak: DHA

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