Kargo çalışanı gözyaşlarını tutamadı

Dünyanın her yerinde insanlar koronavirüsten korunmak için evlerinde kalmayı sürdürürken, Virginia’daki Anthony Gaskin, mahallesindeki insanların paketlerini teslim edebilmek için her gün dışarıda çalıştı.
Salgın sırasında mahalleye taşınan ve Gaskin tarafından kendini evindeymiş gibi hisseden Patty Friedman, Gaskin’in ziyaretlerini “günün en önemli anı” olarak tanımlıyordu.
Friedman ve bir komşusu daha işini çok iyi yapan Gaskin’e minnettarlıklarını göstermek istediler ve diğer insanları da teşvik ettiler.
WTVR News’e konuşan Friedman, Gaskin’in pandemi boyunca rekor sayıda kargo dağıttığını söyleyerek “Salgın sırasında taşındığımda güler yüzüyle beni iyi hissettirdiği için ona şahsen teşekkür etmek istemiştim. Çok yalnızlaştırıcı bir zamandı ve onun gelişi hep günümün en önemli anıydı” dedi. Mahalle sakinleri de Friedman’ın bu teşekkür çağrısına yanıt verdi.
Mahalledeki yüzlerce insan Gaskin için düzenlenen teşekkür gösterisine katılarak, kargo çalışanına karşı duydukları sevgiyi göstermek istedi.
Gaskin’in her zamanki gibi kamyonetiyle köşeden dönmesini bekleyen kalabalık, Gaskin göründüğünde arabalarının kornasına basarak, ellerindeki zilleri çalara ve ismini söyleyerek tezahürata başladı.
Bir mahalleli, Gaskin’in paketleri her zaman gülümseyerek teslim ettiğini söyledi ve “Bazen gün boyu sokakta gördüğümüz tek yüz o olurdu. Onun salgın sırasında işine olan bağlılığını takdir ediyoruz. O bize ne gerekiyorsa onu taşıdı, hatta yüksek risk altındaki ailelerin tatil hediyelerini bile” dedi.
Başka bir mahalleli ise altı yaşındaki kızının bir yıldan uzun süredir göremediği büyükanne ve büyükbabasıyla iletişim kurmasına Gaskin’in yardımcı olduğunu söyledi ve Gaskin’in teslim ettiği paketler sayesinde evlerine gelen neşenin, zor geçen bir yılı değerli kıldığını belirtti.
Gaskin ise gözyaşları içinde mahalle sakinlerine nezaketlerinden dolayı teşekkür eden kısa bir konuşma yaptıktan sonra kamyonetine atlayarak işine devam etti.