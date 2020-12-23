Kargo çalışanı gözyaşlarını tutamadı

Dünyanın her yerinde insanlar koronavirüsten korunmak için evlerinde kalmayı sürdürürken, Virginia’daki Anthony Gaskin, mahallesindeki insanların paketlerini teslim edebilmek için her gün dışarıda çalıştı.

Salgın sırasında mahalleye taşınan ve Gaskin tarafından kendini evindeymiş gibi hisseden Patty Friedman, Gaskin’in ziyaretlerini “günün en önemli anı” olarak tanımlıyordu.

Friedman ve bir komşusu daha işini çok iyi yapan Gaskin’e minnettarlıklarını göstermek istediler ve diğer insanları da teşvik ettiler.

WTVR News’e konuşan Friedman, Gaskin’in pandemi boyunca rekor sayıda kargo dağıttığını söyleyerek “Salgın sırasında taşındığımda güler yüzüyle beni iyi hissettirdiği için ona şahsen teşekkür etmek istemiştim. Çok yalnızlaştırıcı bir zamandı ve onun gelişi hep günümün en önemli anıydı” dedi. Mahalle sakinleri de Friedman’ın bu teşekkür çağrısına yanıt verdi.

Mahalledeki yüzlerce insan Gaskin için düzenlenen teşekkür gösterisine katılarak, kargo çalışanına karşı duydukları sevgiyi göstermek istedi.