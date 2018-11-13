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Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kargo paketinden yılan çıktı.

Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!

Sains Malaysia Kuala Lumpur Üniversitesine yollanmak üzere kargo şubesine teslim edilen ve açıklama kısmında "futbol ayakkabısı" yazan paketi açan görevliler, kutunun içinde piton buldu.

Yılan kutudan çıkarken çekilen ve bölge polis biriminin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yılanın türünün Birmanya pitonu olduğu ve zehirli olmadığı açıklandı.

Kargo şirketi, olayın ardından canlı varlıkların kargoyla gönderilmesinin yasak olduğunu hatırlatan açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya kulala lumpur Paket kargo yılan

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