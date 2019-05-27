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Kargo paketinden silah çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir adrese gelen kargodan 3 adet silah çıktı.Bandırma’da KOM Grup Amirliği ekipleri şehirde ikamet eden iki kişiye kargoyla silah geleceği bilgisi üzerine kargo firmasını takibe aldı.

Kargo paketinden silah çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir adrese gelen kargodan 3 adet silah çıktı.
Bandırma’da KOM Grup Amirliği ekipleri şehirde ikamet eden iki kişiye kargoyla silah geleceği bilgisi üzerine kargo firmasını takibe aldı. A.A. isimli şahsın Bandırma’ya bir kargo firmasıyla kaçak silah göndereceğini öğrenen polis ekipleri kargo firması civarında gerekli önlemleri aldı. Yapılan operasyonda gönderilen kargo paketini ele geçiren polis ekipleri pakette yaptığı kontrollerde 3 adet silah ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Kargo paketini gönderen A.A. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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