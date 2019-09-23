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Kargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

 - VAN'dan Antalya'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Kargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - VAN'dan Antalya'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, E.Ç.'nin kargoyla Van'dan Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Antalya'da belirlenen kargo şirketi şubesine giden polis ekipleri, Van'dan E.Ç. adına kargo geldiğini belirledi. Burada önlem alan polis ekipleri, paketi teslim alan E.Ç.'yi gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan incelemede E.Ç.'nin teslim aldığı pakette, parke taşları içine gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

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Kargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktıKargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktı

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