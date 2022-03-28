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Karı-koca altın hırsızlığı! Kocası gece çaldı, sabah karısı kuyumcuya sattı

28.03.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki bir kuyumcunun duvarı delinerek soyulması sonrası ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler bir kişinin yürüyüşünden şüphelenerek 2'si kadın 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunun ardından çalınan altınların bir kısmının kuyumcuya satıldığı belirlendi.

Karı-koca altın hırsızlığı! Kocası gece çaldı, sabah karısı kuyumcuya sattı

Konya'daki kuyumcu soygunun ardından karı-koca çıktı. Güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin yürüyüşünden yola çıkan polis ekipleri 2’si kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorguda şüphelinin gece kuyumcuyu soyduğu sabah ise karısının altınları sattığı belirlendi.

KUYUMCUNUN DUVARINI BALYOZ İLE KIRDI

Olay, 21 Mart Pazartesi günü gece 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir süre çevreyi gözetleyen bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan boş iş yerine havalandırma deliğinden girdi.

DUVAR

Şüpheli, yanında bulunan çanta içerisindeki balyoz ile kuyumcunun duvarını kırarak rafta bulunan altınları çantasına doldurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 4 saat boyunca iş yeri içerisinde duvarı delerek altın çalan şüphelinin giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi.

BALYOZ

YÜRÜYÜŞÜNDEN BELİRLENDİ

Sabah olayı fark eden iş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, bölgede yaptığı detaylı çalışma neticesinde 10 kilometrelik bir mesafede 90 iş yerinde yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın yaya olarak kaçtığı istikamet üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, daha önceki farklı olaylarda güvenlik kamerasına yansıyan şahıs ile soyguna karışan şahsın yürüyüşünden yola çıkarak güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri karşılaştırması sonucu şüphelinin Hasan Caner K. (30) olduğunu belirledi.

YURUYUS

GECE ÇALDIĞI ALTINLARI GÜNDÜZ KARISI KUYUMCUYA SATMIŞ

Kurulan özel ekip yapılan çalışma sonrasında şahısların saklandığı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında olayı gerçekleştiren 10 adet suç kaydı olan Hasan Caner K., 7 adet suç kaydı olan Sevda K. (23) ve arkadaşları Dilber Dilara S.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların ilk ifadesinde Hasan Caner K.’nin olayı gerçekleştirmesinin ardından dini nikahlı karısı olduğu belirtilen Sevda K.’nin bir kuyumcuya giderek bir miktar altını bozdurduğunu söylemesi üzerine ekipler kuyumcuya giderek çalınan altınları geri aldı.

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Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin neden soygun yaptınız sorusuna şüpheliler, “Ben mi gerçekleştirdim sanki” diyerek cevap verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Konya
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