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Karı özleyen soluğu orada aldı!

21.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Karı özleyen soluğu orada aldı!

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinin beyaz örtüyle kaplanması üzerine kayak severler bölgeye akın etti. Tesise gelen vatandaşların kayak yaptıkları anlarda bolca düşmeleri ise gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Başçiftlik Belediyesi tarafından yaptırılan 1600 rakımlı Ortayayla bölgesinde bulunan kayak tesisinde güneşli havanında etkisiyle pistler doldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Başçiftlik Kayak Tesisi'nde vatandaşlar kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kızaklarla kayan vatandaşların dengesini kaybederek düşme anları ise kameralara yansıdı.

'ŞEHRİN EN YOĞUN KAR BÖLGESİ'

Vatandaşların sağlıkları için her türlü tedbirlerin alındığını söyleyen Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncer, "İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu izine tabi olarak, burada Hes Kodu ve her türlü koronavirüs tedbirleri alınarak tüm spor severlere ve hemşehrilerimize hizmet etmekteyiz. Tüm önlemlerimiz aldık. Tokat'ın en yoğun kar alan bölgesidir. Niksar'da, Erbaa'da ve Tokat merkez de bu kadar kar bulunmamaktadır. Burası karın en çok bulunduğu bir bölgedir" dedi.

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Kayak tesisinde gelen vatandaşlar ise, kızaklar ile kaymaktan mutlu olduklarını ve karı çok sevdiklerini ifade ettiler.

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DHA

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