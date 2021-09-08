Karın ağrısı şikayetiyle gitti, üç uzvunu kaybetti: Canlı bir ölüyüm

39 yaşındaki Monika Tothne Kaponya, travmatik bir olayda hem bacaklarını hem de kolunu ameliyat sonrası kaybetti. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadına doktorlar, midesinin delindiği ve yırtıldığını söyleyerek derhal ameliyata alınması gerektiğini söyledi.

''İLERİ DERECEDE DAMAR TIKANIKLIĞI''

Doktorlar aynı zamanda genç kadının "tüm uzuvlarında ileri dereceye kadar damar tıkanıklığı" olduğunu açıkladı.

Monika, "Mide ve damar tıkanıklığı arasında bir bağlantı olmayabilir ama doktorlar damarları tamir edemediğini ve uzuvlarımı kesmekten başka çarelerinin olmadığını söyledi. Sol bacağım kesildi ancak günler sonra sağ bacağım da kesildi. Bir hafta sonra ise sol kolum kesildi. Doktorlara uzuvlarım olmadan mı eve gideceğimi sordum. Bu kabus gibiydi'' şeklinde konuştu.

Monika üç ayda 16 ameliyat geçirdi. Daha sonra doktorların kendisine yüksek vasküler tıkanıklık ve şiddetli tromboz riski altında olduğu anlamına gelen genetik bir hastalıktan muzdarip olabileceğini söyledi. Kaponya, ailesinde daha önce böyle bir rahatsızlığı olan biri olmadığını da sözlerine ekledi.

''CANLI BİR ÖLÜ GİBİYDİM''

Talihsiz kadın, durumun kendisini şok ettiğini ve birkaç hafta boyunca dışarı çıkamadığını, kaybettiği uzuvlarında ara sıra hayali bir acı çektiğini ve kendisini canlı bir ölü gibi hissettiğini dile getirdi.



