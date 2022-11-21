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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, mesanesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! 'Dünya literatüründe pek rastlanmıyor'

21.11.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Üroloji Servisi’ne başvuran Hayrettin Gültekin'in (30) vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi. Gültekin'in mesanesinden ameliyatla, toplam ağırlığı 550 gram olan 20 taş çıkarıldı. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Dünya literatürüne baktığımızda bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor" ifadelerini kullandı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, mesanesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! 'Dünya literatüründe pek rastlanmıyor'

Çanakkale’de yaşayan Hayrettin Gültekin (30), bir ay önce idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Servisi’ne başvurdu. Gültekin’e uygulanan genel muayene ve tetkikler sonucu mesanesinde 20 taş tespit edildi. 18 Kasım Cuma günü ameliyata alınan Hayrettin Gültekin’in mesanesinden, ’minimal invaziv’ cerrahi tekniğiyle açılan 2 santimlik bir kesiden 20 taş çıkarıldı.

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'DÜNYA LİTERATÜRÜNDE PEK RASTLANMIYOR'

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Hayrettin Gültekin’in 1 ay önce üroloji servisine idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Hastanın genel muayenesi ve tetkikleri sonucu mesanesinde 20’ye yakın çeşitli boyutlarda değişen taşlar saptadıklarını belirten Prof. Dr. Cabir Alan, "Hayrettin Bey’i ameliyata aldık. Kendisi daha önceden bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizler de 2 santimlik bir kesiden 20 taşı çıkardık. Hastamız ameliyatının üçüncü gününde. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz" dedi.
Taşların, kendilerini boyutları itibarıyla çok şaşırttığını anlatan Prof. Dr. Alan, "Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar bunlardı. Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük. Hastamızdan yarım kilogramdan fazla taş çıkarttık diyebiliriz. Çaplara baktığımızda ise 9 santim ebatındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu da ülkemiz adına ender görülen bir durumdur. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek” diye konuştu.

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'TAŞLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Ameliyat sonrası tekrar sağlığına kavuşan Hayrettin Gültekin, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Cabir Hocam sağ olsun beni ameliyat etti. Şu an sağlığıma kavuştum. Taşları görünce çok şaşırdım, şok oldum. Böyle bir durum beklemiyordum” şeklinde konuştu.

İHA

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