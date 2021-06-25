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Karın ağrısına dikkat! Yumurtalık kisti belirtisi olabilir

25.06.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kadın vücudunda yumurtalık kistlerinin olduğundan haberdar bile değildir. Ancak yumurtalık kistleri, kasık ve karın ağrısı, bulantı gibi şikayetlerle kendini belli edebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aşkın Evren Güler konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Karın ağrısına dikkat! Yumurtalık kisti belirtisi olabilir

Kistler, etrafı kist duvarı adı verilen doku ile çevrili, sıvı ya da sert oluşumlar içeren, değişik boyutlardaki, çoğu iyi huylu (benign) kitlelerdir.

YUMURTALIK KİSTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yumurtalık kistleri sıklıkla bulgu vermezler. Genellikle rutin kontroller esnasında tespit edilirler. Enfeksiyon hali, büyüme, kistin patlaması, torsiyon denilen burkulma gibi durumlarda şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle beraber sıklıkla;

  • Karın ve kasık ağrısı,
  • Karında şişlik,
  • Adet düzensizlikleri,
  • Kısırlık,
  • Kanama,
  • Basıya bağlı olarak idrar ve büyük tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler gibi sorunlarla karşıma çıkabilirler.

SIK OLARAK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Yumurtalık (over) kistlerinin çok büyük kısmı (%80-85) yumurtalık (over) kist iyi huylu denilen benign karakterde kistlerdir. Yine büyük kısmı, üreme çağında olan 20-44 yaş arası kadın grubunda görülür. Menopoz döneminde teşhis edilen kistik yapılar iyi huylu kist coğrafyasından biraz uzak olurlar ve daha dikkatlice, yakinen takip edilmelidirler.

YUMURTALIK KİSTİ TANISI NASIL KONULUR?

Yumurtalık (over) kistlerinin tanısı için muayene ve sıklıkla ultrason yeterli olmaktadır. Kanser şüphesi olan vakalarda ise tomografi, MRI gibi ileri radyolojik tetkikler ve kan testleri istemi yapılabilir.

YUMURTALIK KİSTİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi protokolleri yumurtalık kistinin cinsine göre değişkenlik gösterir. Basit kistler olarak adlandırılan, 5 cm’den küçük, düzgün cidarlı, içinde sert oluşumlarının izlenmediği, ultrason görünümü homojen vasıfta olan kistler genelde takip edilir ve küçülmeleri beklenir. Hekimin gözetiminde başta doğum kontrol ilaçları olmak üzere hormonal düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. İltihabi, enfeksiyon içerikli kistlerde antibiyotik tedavisi, tedaviye dirençli olgularda ameliyat seçenekleri düşünülür.8-10 cm'yi geçen, takiplerde büyüdüğü izlenen, ultrasonda düzgün sınırları olmayan, içeriği heterojen vasıfta yani karışık yapıda olan ve kan testlerinde, diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerinde kötü huylu ya da şüpheli kötü huylu olma ihtimali yüksek görünen kistler ise ameliyat ile tedavi edilirler.

Yumurtalık kistleri her zaman operasyon gerektirmezYumurtalık kistleri her zaman operasyon gerektirmez


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