Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Fit ve güzel bir görünüme kavuşmak için abdominoplasti yani karın germe ameliyatı olmak isteyen kişiler, abdominoplasti öncesi ve sonrasında zorlu bir sürece tabii oluyor. Sporun ve diyetin yetersiz kaldığı noktada devreye giren abdominoplasti ameliyatı sonrasında istediği görünüme kavuşan hastaların, iyileşme sürecinde olduğu kadar ameliyat öncesinde de dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki hastaların bu uzun süreçte neler yapması gerekiyor? Sizler için bu sorunuyu yanıtlıyoruz...
ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATI ( KARIN GERME AMELİYATI) ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER
- Karın germe ameliyatı yani abnominoplasti öncesinde ilk olarak kan tahlili istenir. Böylece şeker vb hastası olup olmadığınız üzerine bir sonuç elde etmiş olur. Şeker ve tansiyon hastaları için riskli bir ameliyat olan abdominoplastide kişinin ameliyatı en az zorlukla atlatması için hastalık araştırması önem taşımaktadır.
- Abdominoplasti ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken bir başka önemli konu ise sigara kullanımıdır. Ameliyat öncesinde sigaranın olabildiğince erken bırakılması önem taşımaktadır.
- Aspirin, sakinleştirici gibi ilaçlar kullanılıp kullanılmadığına da bakılmaktadır. Başvurduğunuz doktor kullandığınız bazı ilaçlara ara vermenizi isteyecektir.
- Ameliyat öncesinde üzerinde durulan bir başka konu da yağ miktarı ve dağılımı, karnın sarkıklığı ve fazlalığı, deri kalitesi ile ilgili bilgilerdir. Bu bilgiler doğrultusunda hangi abdominoplasti ameliyatının gerçekleştirileceğine karar verilir.
- Ayrıca abdominoplasti öncesi hastaların ağır diyetlerden ve spordan kaçınması da istenilebilmektedir.
KARIN GERME AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Karın germe ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar yer aldığı gibi ameliyat sonrasında da belirli hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu dikkatiniz sizlerin hem daha çabuk hem de daha sağlıklı bir şekilde iyileşmenize olanak sağlamaktadır. Doktorunuzdan alacağınız tavsiyeler ile birlikte bu önerilere dikkat etmeniz sağlınız açısından oldukça önemlidir:
- Karın germe ameliyatı sonrası kişinin 1 ay kadar bazı fiziksel kısıtlamalara gitmesi istenir. Hastadan ağır kaldırmaması, spor yapmaması ve yüzme gibi aktivitelerde bulunmaması istenir.
- Hastanın karın germe ameliyatı sonrası 1 ay kadar özel bir korse giymesi gerekir.
- Ameliyat sonrası hastadan beklenen başka bir madde de diyet yapmasıdır. Ameliyat olan kişinin düzenli beslenmeye devam etmesi durumunda kilo da vermiş olacağını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, hastanın ameliyattan 1 ay sonra hafif yürüyüşlerle birlikte spora başlanmasına da izin verildiğini söyledi.
- Verilen ilaçların düzenli kullanılması gerekir.
- Ani hareketlerden kaçınmak önemlidir.
- Hastadan dar kıyafetlerden uzak durulması beklenir.
- Karın germe ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken başka bir husus da darbeye karşı karnın korunmasına özen gösterilmesidir.
- Abdominoplasti sonrası dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da vücuda yeteri kadar sıvı alımını sağlamaktır.
- Kontrollerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi de önem teşkil eden başka bir husustur.
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