Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Fit ve güzel bir görünüme kavuşmak için abdominoplasti yani karın germe ameliyatı olmak isteyen kişiler, abdominoplasti öncesi ve sonrasında zorlu bir sürece tabii oluyor. Sporun ve diyetin yetersiz kaldığı noktada devreye giren abdominoplasti ameliyatı sonrasında istediği görünüme kavuşan hastaların, iyileşme sürecinde olduğu kadar ameliyat öncesinde de dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki hastaların bu uzun süreçte neler yapması gerekiyor? Sizler için bu sorunuyu yanıtlıyoruz...

ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATI ( KARIN GERME AMELİYATI) ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Karın germe ameliyatı yani abnominoplasti öncesinde ilk olarak kan tahlili istenir. Böylece şeker vb hastası olup olmadığınız üzerine bir sonuç elde etmiş olur. Şeker ve tansiyon hastaları için riskli bir ameliyat olan abdominoplastide kişinin ameliyatı en az zorlukla atlatması için hastalık araştırması önem taşımaktadır.

Abdominoplasti ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken bir başka önemli konu ise sigara kullanımıdır. Ameliyat öncesinde sigaranın olabildiğince erken bırakılması önem taşımaktadır.

Aspirin, sakinleştirici gibi ilaçlar kullanılıp kullanılmadığına da bakılmaktadır. Başvurduğunuz doktor kullandığınız bazı ilaçlara ara vermenizi isteyecektir.

Ameliyat öncesinde üzerinde durulan bir başka konu da yağ miktarı ve dağılımı, karnın sarkıklığı ve fazlalığı, deri kalitesi ile ilgili bilgilerdir. Bu bilgiler doğrultusunda hangi abdominoplasti ameliyatının gerçekleştirileceğine karar verilir.

Ayrıca abdominoplasti öncesi hastaların ağır diyetlerden ve spordan kaçınması da istenilebilmektedir.

KARIN GERME AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Karın germe ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar yer aldığı gibi ameliyat sonrasında da belirli hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu dikkatiniz sizlerin hem daha çabuk hem de daha sağlıklı bir şekilde iyileşmenize olanak sağlamaktadır. Doktorunuzdan alacağınız tavsiyeler ile birlikte bu önerilere dikkat etmeniz sağlınız açısından oldukça önemlidir: