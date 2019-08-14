KADIN

Karın ve bel çevresindeki yağlanmaların önüne böyle geçin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yağlanmanın değişik sebeplerden dolayı olabildiği gibi genetik faktörlere, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı pek çok faktörle de olabileceğine dikkat çekerek, belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodistrofi denildiğini vurguladı. Sezgin, özellikle bu tip durumlarda liposuction işleminin çok iyi sonuçlar verdiğine belirtti.

Karın ve bel çevresindeki yağlanmaların önüne böyle geçin

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha çok genetik olarak yağ birikimi yaşandığını ifade ederek, "Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşabilir. Doğum ve doğum sonrası nedenlerden, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağlar oluşabilir. Oysa ince bel her zaman gençlik ve estetik sembolüdür. Son yıllarda amacımız sadece yağ almak değil, şekil vermektir. Gerekirse bazı bölgelere yağ koyarak desteklemek yani lipodilling yapmak, bası bölgeleri retraksiyon ile sıkılaştırmak veya cilt ve cilt altı doku kalitesini arttırmak gerekebilir'' dedi.

Sadece derin yağ dokusunda değil, yüzeysel yağ dokusunda ve cilt altı bağ dokusuna yakın bölgelere yönelik de çalışmanın gerekebileceğini vurgulayan Op. Dr. Sezgin, ince uçlu kanüllerle yapılan operasyon sayesinde, bu bölgeleri daha gergin ve pürüzsüz hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

3

Portakal kabuğu görüntüsüne selülit olarak tanımladıklarını belirten Op. Dr. Sezgin, problemin nedenlerini ve tedavi yöntemini ise şöyle sıraladı: ''Genetik beslenme, hareketsizlik, ani kilo kayıpları, vitamin ve protein dengesinin korunamaması gibi faktörlerle hem yağ dokusunda girinti çıkıntı, orantısızlıklar, hem de bağ dokusunun gevşemesi sonucu oluşan çirkin görüntüler. Ligamentlerin bozulması neticesinde sarkma ve gevşeklik oluşur. Bir yandan yağ dokusunun her iki tabakasının tünelizasyon tekniğiyle düzeltip, bir çeşit ütü ile homojenizasyon işlemi yapıyoruz, bir yandan da bağ dokusunun sıkılaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilen bu tekniğin en önemli özelliğinin ise tüm bölgelere geniş olarak uygulanması ,yağ olmayan bölgelere dahi uygulandığında gerginliğin sağlanabiliyor. Sadece biriken bölgesel yağları almak amaçlanmıyor, aynı zamanda vücudu şekillendirme işlemi olduğundan dolayı işlem biraz uzun sürebilir."

1

Bu tekniği, yüz, boyun, sırt ve kollar gibi hemen hemen uygun olan her bölgeye uygulanabildiğini vurgulayan Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, işlemden sonra özel bir bandaj veya korse uygulandığını, bandajın bir gün sonra çıkartıldığını, her bölgeye göre özel tasarlanmış olan korselerin 3-4 hafta kadar kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Sezgin, operasyondan 2-3 hafta sonra spora başlanabileceğini, yürüyüş ve hafif fiziksel aktivitelerin ise 2-3 gün içinde serbestçe yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlikeÇoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike
Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyorÇenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karın yağlanma bel çevre

En Çok Okunan Haberler

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Yemeye, içmeye hatta konuşmaya bile engel oluyor

Yemeye, içmeye hatta konuşmaya bile engel oluyor

Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor

Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor

Gebelikte ayaklar neden şişer?

Gebelikte ayaklar neden şişer?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor

Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor

Aloe vera sürün, tıraş bıçağını bırakın! Cildi korumanın yolları

Aloe vera sürün, tıraş bıçağını bırakın! Cildi korumanın yolları

80 yaşındaki bir insanın görünümünü 40’lı yaşlara kadar düşürmek mümkün mü?

80 yaşındaki bir insan 40 yaşında gibi görünebilir mi?

Ucuz ürünlerin kullanıldığı dudak dolgu malzemeleri bakın neye yol açıyor!

Sosyal medyada yayınladı! Bir anda akmaya başladı

İdeal güneş gözlüğü nasıl olmalı? Satın alınan güneş gözlüğünde CE işaretine dikkat!

Güneş gözlüğü alırken buna dikkat! Mutlaka bu işaret olmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.