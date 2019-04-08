Karın yağlarından kurtulamamanızın 6 gizli sebebi

1 - KARNIZINDAKİ YAĞ TİPİNİ BİLMİYOR OLABİLİRSİNİZ
Eğer her şeyi deniyor karnınızdaki yağdan kurtulamıyorsanız nedenlerinden biri yanlış kilo verme yöntemi kullanıyor olmanızdır. Farklı nedenlerden dolayı 5 tür abdominal obezite vardır ve her birinin belli bir diyet ve egzersiz yöntemi vardır. Bu nedenle, göbek tipinizi belirlemek ve buna göre kilo kaybınızı planlamak önemlidir.
2 - KİLO TAKINTISI
Sürekli tartılma alışkanlığından vazgeçmelisiniz. Kilo takıntısı, kilo verme sürecini yavaşlatabilir. Ölçeklerde görünen rakam beklenen sonuçtan farklı çıktığında kendinizi yargılamaya başlarsınız. Üzerinizde baskı oluşturur, olumsuz düşüncelere neden olur, ruh halinizi bozar. Bu nedenle, kendinizi haftada sadece bir kez tartmanız ve sayıları sadece kesin bir sonuç değil bilgi vermesi açısından görmeniz daha iyidir.
3 - YANLIŞ DİYETLER
Vücudumuzun sayısız element, vitamin, karbonhidrat ve hatta yağlara ihtiyacı vardır. Bu yararlı bileşenlerin bazılarını dışlarsanız, diyetiniz fayda getirmekten daha fazla zarara neden olabilir. Sadece sebze ve meyvelerin yanı sıra fast food ve çok miktarda şeker ve tuz yemek, kilo vermeyi zorlaştırır. Bu nedenle diyetinizi takip etmek ve magnezyum, vitaminler, sağlıklı yağlar ve diğer elementleri içermesi gerektiğini dikkate almak önemlidir.
4 - ÇEŞİTLİLİK OLMADAN ANTRENMAN YAPMAK
Egzersiz yağlardan kurtulmak için harika bir yoldur. Ancak, farklı olmaları gerektiğini unutmamak önemlidir. Her egzersiz türü vücudu belirli bir şekilde etkiler. Bu nedenle, sadece kardiyo veya germe tercih etmemelisiniz. Yüksek yoğunluklu ve kuvvetli egzersizler, yüzme ve hatta dövüş sanatları deneyebilirsiniz. Evde ve sokakta egzersiz yapabilirsiniz. Sadece aşırı yüklenmemeye çalışın.
5 - STRESLİ OLMAK
Stres tüm vücut için ve özellikle kilo için kötüdür. Antrenman sırasında diyetinizi, duygusal ve fiziksel durumunuzu etkiler. Ek olarak, stres hormonunun (kortizol) yüksek seviyeleri yağ oluşumunu teşvik eder. Rahatlamaya çalışın bir hobi edinin. Size zarar verdiğini düşündüğünüz arkadaşlarınızdan uzak durun.
6 - ANDROJENLERİN YÜKSEK DÜZEYDE OLMASI
Son fakat en ciddi sebeplerden biri de Polikistik over sendromu (PKOS). Bu, kadın vücudunda yüksek düzeyde erkek hormonu olması anlamına gelir. Organizmanın menstrüel bozukluklar, gebe kalma sorunları ve diyabet riski gibi birçok işlevini etkiler. Ek olarak, PKOS kilo alımını etkiler. Androjen seviyenizi bulmak için mutlaka bir doktora danışmalısınız.
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