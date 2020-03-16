Karınca istilası görüntüleri şaşırtı! Karınca istilası nerede?

Korona virüs salgını ile mücadele eden dünyada adeta her gün yeni bir felaket senaryosu yazılıyor. İran ve Irak’a kadar gelen çekirge sürüleri endişe yaratmaya devam ederken bu sefer Umman’dan karınca istilası görüntüleri geldi.

KARINCA İSTİLASI GÖRÜNTÜLERİ

Images taken in Oman. Now the ant invasion, let's see.



#karıncaistilasıpic.twitter.com/qQwMRltjEJ — Ahmet Furkan Ayan (@AhmetFurkanAyan) March 16, 2020

???? Another video from the ant invasion in #Oman

???? #Umman'da karınca işgali pic.twitter.com/waNbscckjA — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) March 15, 2020

KARINCA İSTİLASI NEREDE?

Karınca istilasına ait görüntülerin Umman’dan olduğu belirtiliyor. Peki Umman nerede? Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

ÇEKİRGE İSTİLASIN’DA SON DURUM NEDİR?

Çekirge istilası ile ilgili son durum yani, çekirgelerin nereye kadar geldiği de merak ediliyor.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika'nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak'ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti.