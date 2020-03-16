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Karınca istilası görüntüleri şaşırtı! Karınca istilası nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan felaket videolarına bir yenisi eklendi. Son çekirge istilası görüntülerinden sonra bu sefer de Umman’da karınca istilası görüntüleri ortaya çıktı. Karınca istilası videosunda milyonlarca karıncanın sokaklarda, arazide toplaştığı görülüyor.

Karınca istilası görüntüleri şaşırtı! Karınca istilası nerede?

Korona virüs salgını ile mücadele eden dünyada adeta her gün yeni bir felaket senaryosu yazılıyor. İran ve Irak’a kadar gelen çekirge sürüleri endişe yaratmaya devam ederken bu sefer Umman’dan karınca istilası görüntüleri geldi.

KARINCA İSTİLASI GÖRÜNTÜLERİ

KARINCA İSTİLASI NEREDE?

Karınca istilasına ait görüntülerin Umman’dan olduğu belirtiliyor. Peki Umman nerede? Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

umman harita

ÇEKİRGE İSTİLASIN’DA SON DURUM NEDİR?

Çekirge istilası ile ilgili son durum yani, çekirgelerin nereye kadar geldiği de merak ediliyor.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika'nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak'ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti.

“Çöl çekirgeleri Türkiye´ye gelir mi?” sorusuna cevap veren, Sevgili şöyle devan etti:

  • Zaman zaman tarihte gelmişler, fakat oradaki türler açısından çok büyük tehlike olduğunu düşünmüyorum. Çöl çekirgesinden farklı olarak bizim ülkemizde yaşayan bazı çekirge türleri var.

  • Bunlar bizim ülkemizde zaman zaman çok aşırı ürediklerinde lokalde olsa bazı zararlar veriyor. Geçen ve önceki sene Şanlıurfa'nın değişik bölgelerinde bazı çekirge türleri lokal alanlarda ciddi zararlara neden oldu. Çöl çekirgesi Türkiye´ye gelir mi? Türkiye´ye gelebileceklerini düşünmüyorum.

  • Daha çok üreme, dolanım alanları Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Arabistan´ın güney kesimlerinde daha çok hareket halindeler ve üreme alanları o bölgeler. Ama rüzgar ve başka etkenler, küresel ısınma, iklim değişimleri nedeniyle Türkiye´yi etkilerse, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yerleri etkileyebilir.
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