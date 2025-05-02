Karıncalardan kurtulmak için ne yapmalıyız? Karıncalardan kurtulmanın yolları nedir? Evde karınca kovucu yöntemler…

Karıncalar, bahar ayının gelmesi ile beraber evlerde çoğalmaya başladı. Özellikle mutfaklar, balkonlar ve pencere kenarları karıncaların en çok uğradığı yerler arasında. Kimyasal ilaç kullanmak istemeyenler için evde kolayca uygulayabileceğiniz çözümleri derledik.
SİRKE SPREYİ İLE İZLERİ YOK EDİN
- Sirkenin keskin kokusu, karıncaların izlerini kaybetmesine yol açar
- Bir sprey şişesinde eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi karıştırın
- Karıncaların geçtiği yerlere ve giriş noktalarına düzenli olarak sıkın
- Bu yöntem hem karınca yollarını yok eder hem de hijyen sağlar
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TARÇIN BARİYERİ KURUN
- Karıncalar, tarçının yoğun kokusundan uzak durur
- Toz tarçını veya birkaç damla tarçın yağını, karıncaların giriş yaptığı yerlere uygulayın
- Alternatif olarak pamuk toplarına tarçın yağı damlatıp pencere kenarlarına bırakabilirsiniz
LİMONUN GÜCÜNDEN YARARLANIN
- Limon ve diğer narenciye kabukları, karınca kovmada birebir
- Limon suyu sıkın ve pencere pervazlarına, kapı eşiklerine sürün
- Ayrıca portakal kabuğunu doğrayıp karınca yollarına serpiştirmek de etkili olacaktır
NANE İLE DOĞAL KORUMA SAĞLAYIN
- Nane yağı, karıncaları uzaklaştırmak için doğal ve hoş kokulu bir seçenektir
- Birkaç damla nane yağını suyla karıştırıp sprey şeklinde uygulayın
- Özellikle mutfak dolaplarının iç kısımlarına ve cam önlerine sıkabilirsiniz
BEBEK PUDRASI İLE YOL KAPATIN
- Karıncalar yumuşak ve tozlu yüzeylerde ilerlemekte zorlanır
- Karınca yollarına bebek pudrası veya toz tebeşir serpiştirin
- Bu yöntem, evinizin içine girmeye çalışan karıncaları doğal yoldan engeller
ÖNCE ÖNLEM ALINMALIDIR!
- Gıdaları açıkta bırakmayın
- Şekerli ve yağlı yiyecek artıkları hemen temizleyin
- Çöp kutularını kapalı tutun
- Su sızıntılarını tamir ederek nemli alanları azaltın
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