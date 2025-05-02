Karıncalardan kurtulmak için ne yapmalıyız? Karıncalardan kurtulmanın yolları nedir? Evde karınca kovucu yöntemler…

Karıncalar, bahar ayının gelmesi ile beraber evlerde çoğalmaya başladı. Özellikle mutfaklar, balkonlar ve pencere kenarları karıncaların en çok uğradığı yerler arasında. Kimyasal ilaç kullanmak istemeyenler için evde kolayca uygulayabileceğiniz çözümleri derledik.

SİRKE SPREYİ İLE İZLERİ YOK EDİN

Sirkenin keskin kokusu, karıncaların izlerini kaybetmesine yol açar

Bir sprey şişesinde eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi karıştırın

Karıncaların geçtiği yerlere ve giriş noktalarına düzenli olarak sıkın

Bu yöntem hem karınca yollarını yok eder hem de hijyen sağlar



TARÇIN BARİYERİ KURUN

Karıncalar, tarçının yoğun kokusundan uzak durur

Toz tarçını veya birkaç damla tarçın yağını, karıncaların giriş yaptığı yerlere uygulayın

Alternatif olarak pamuk toplarına tarçın yağı damlatıp pencere kenarlarına bırakabilirsiniz

LİMONUN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Limon ve diğer narenciye kabukları, karınca kovmada birebir

Limon suyu sıkın ve pencere pervazlarına, kapı eşiklerine sürün

Ayrıca portakal kabuğunu doğrayıp karınca yollarına serpiştirmek de etkili olacaktır

NANE İLE DOĞAL KORUMA SAĞLAYIN

Nane yağı, karıncaları uzaklaştırmak için doğal ve hoş kokulu bir seçenektir

Birkaç damla nane yağını suyla karıştırıp sprey şeklinde uygulayın

Özellikle mutfak dolaplarının iç kısımlarına ve cam önlerine sıkabilirsiniz

BEBEK PUDRASI İLE YOL KAPATIN

Karıncalar yumuşak ve tozlu yüzeylerde ilerlemekte zorlanır

Karınca yollarına bebek pudrası veya toz tebeşir serpiştirin

Bu yöntem, evinizin içine girmeye çalışan karıncaları doğal yoldan engeller

ÖNCE ÖNLEM ALINMALIDIR!