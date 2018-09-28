HABER

Karısı affetti tahliye oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Adana'da barışmak istemeyen karısını darbederek öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, eşinin affetmesi üzerine tahliye oldu

Adana'da barışmak istemeyen karısını darbederek öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla 39 yıla kadar hapsi istenen sanık, eşinini affetmesi üzerine tahliye edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Ç. ve geçen celse tahliye edilen Bülent K. ile darbeliden Gamze Ç. katıldı.

Sanık Murat Ç'nin avukatının da geldiği duruşmada tanık polis memuru A.C. dinlendi.

Mahkeme savcısı, sanık Murat Ç'nin tutukluluğunun devamına karar verilip eksikliklerin giderilmesini istedi.

Daha sonra söz hakkı verilen Gamze Ç, eşinden ve diğer sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Eşinin kendisinden, kendisinin de eşinden başka biriyle aldatmasından şüphelendikleri için ayrı yaşamaya başladıklarını kaydeden Gamze Ç, "Yeni tanıştığım kişi ile telefonda konuşurken telefonumu elimden almaya çalışırken yere düştük. Yüzümü betona çarptım. Yüzümdeki morlukları görünce bir anlık sinirle ceza alıp akıllanması için şikayetçi oldum. Aklım başına geldi. Kendisinin de aklı başına geldi. Barıştık, görüşüne de cezaevine gidiyorum. Eşimin tutuklu olması nedeniyle çocuklarımla mağdur duruma düştük, kendisinin serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Daha önceki savunmalarını tekrar eden sanık Murat Ç. de eşine bıçak çekmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, Murat Ç'yi delillerin toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali üzerine tahliye etti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

- Olay

Karslı Mahallesi'nde bir villada temizlik işi yapan Gamze Ç, 12 Şubat'ta iş çıkışı önünü kesip kendisiyle barışmak isteyen eşi Murat Ç. tarafından darbedilerek öldürülmek istenmişti. Murat Ç. ile ona yardımcı olduğu iddia edilen teyzesinin oğlu Bülent K. tutuklanmış, haklarında, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Kızının okul borcunu Haluk Levent'in girişimiyle ödedi, hapisten kurtulduKızının okul borcunu Haluk Levent'in girişimiyle ödedi, hapisten kurtuldu
Çiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisiÇiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana tahliye

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.