Karısı affetti tahliye oldu

Eşinin kendisinden, kendisinin de eşinden başka biriyle aldatmasından şüphelendikleri için ayrı yaşamaya başladıklarını kaydeden Gamze Ç, "Yeni tanıştığım kişi ile telefonda konuşurken telefonumu elimden almaya çalışırken yere düştük. Yüzümü betona çarptım. Yüzümdeki morlukları görünce bir anlık sinirle ceza alıp akıllanması için şikayetçi oldum. Aklım başına geldi. Kendisinin de aklı başına geldi. Barıştık, görüşüne de cezaevine gidiyorum. Eşimin tutuklu olması nedeniyle çocuklarımla mağdur duruma düştük, kendisinin serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra söz hakkı verilen Gamze Ç, eşinden ve diğer sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Ç. ve geçen celse tahliye edilen Bülent K. ile darbeliden Gamze Ç. katıldı.

Daha önceki savunmalarını tekrar eden sanık Murat Ç. de eşine bıçak çekmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, Murat Ç'yi delillerin toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali üzerine tahliye etti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

- Olay

Karslı Mahallesi'nde bir villada temizlik işi yapan Gamze Ç, 12 Şubat'ta iş çıkışı önünü kesip kendisiyle barışmak isteyen eşi Murat Ç. tarafından darbedilerek öldürülmek istenmişti. Murat Ç. ile ona yardımcı olduğu iddia edilen teyzesinin oğlu Bülent K. tutuklanmış, haklarında, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

