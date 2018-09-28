Karısı affetti tahliye oldu

Adana'da barışmak istemeyen karısını darbederek öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla 39 yıla kadar hapsi istenen sanık, eşinini affetmesi üzerine tahliye edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Ç. ve geçen celse tahliye edilen Bülent K. ile darbeliden Gamze Ç. katıldı.
Sanık Murat Ç'nin avukatının da geldiği duruşmada tanık polis memuru A.C. dinlendi.
Mahkeme savcısı, sanık Murat Ç'nin tutukluluğunun devamına karar verilip eksikliklerin giderilmesini istedi.
Daha sonra söz hakkı verilen Gamze Ç, eşinden ve diğer sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.
Eşinin kendisinden, kendisinin de eşinden başka biriyle aldatmasından şüphelendikleri için ayrı yaşamaya başladıklarını kaydeden Gamze Ç, "Yeni tanıştığım kişi ile telefonda konuşurken telefonumu elimden almaya çalışırken yere düştük. Yüzümü betona çarptım. Yüzümdeki morlukları görünce bir anlık sinirle ceza alıp akıllanması için şikayetçi oldum. Aklım başına geldi. Kendisinin de aklı başına geldi. Barıştık, görüşüne de cezaevine gidiyorum. Eşimin tutuklu olması nedeniyle çocuklarımla mağdur duruma düştük, kendisinin serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.
Daha önceki savunmalarını tekrar eden sanık Murat Ç. de eşine bıçak çekmediğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, Murat Ç'yi delillerin toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali üzerine tahliye etti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
- Olay
Karslı Mahallesi'nde bir villada temizlik işi yapan Gamze Ç, 12 Şubat'ta iş çıkışı önünü kesip kendisiyle barışmak isteyen eşi Murat Ç. tarafından darbedilerek öldürülmek istenmişti. Murat Ç. ile ona yardımcı olduğu iddia edilen teyzesinin oğlu Bülent K. tutuklanmış, haklarında, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından dava açılmıştı.
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