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Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı

05.12.2020 18:34 | Son Güncelleme:
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Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı

Aksaray’da karısını çıkan tartışma sırasında elinden tüfeği almak isterken yanlışlıkla vurduğu iddia edilen bir kişi, olaydan iki gün sonra polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

Aksaray’da karısını çıkan tartışma sırasında elinden tüfeği almak isterken yanlışlıkla vurduğu iddia edilen bir kişi, olaydan iki gün sonra polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isteyen ve daha sonra "Haberim yokmuş gibi çek kanka" diyen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Olay, 3 Aralık tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanmak isteyen Tuğçe U. (24), Eylül ayında eşine 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisinden boşanmasını hazmedemeyen Hadiyet U. (30), uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve gelerek eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Tuğçe U., tartışma sırasında eşinin elindeki tüfeği almak istedi. Tüfeğin ateş alması sonucu bacağından ve karın bölgesinden yaralanan Tuğçe U., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Acil Servisine kaldırıldı. Eşini tüfekle vuran Hiyat U., olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonucu şüphelinin kaldığı adresi tespit etti. Polis ekiplerinin Zincirli Mahallesi 502 Sokak’ta bulunan bir apartmandaki eve düzenlediği operasyonda, şüpheli Hidayet U. yakalandı.

"Haberim yokmuş gibi çek kanka"
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen şüpheli Hidayet U. burada görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Sözlü saldırıda bulunduğu gazetecilere tehditlerde savuran şüpheli Hidayit U., polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Hastane çıkışında da gazetecilerin "Nerede saklandın bugüne kadar” sorusuna da küfür ederek cevap verdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli burada da sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Şüpheli Hidayet U., adliye girişinde basın mensuplarına, “Haberim yokmuş gibi çek kanka” diyerek gülümsedi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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