Karısıyla yaşadığı cinsel ilişkiyi ifşaladı! "Yedek parça gibi hissediyorum"

Cinsel ilişkide yaşanan problemler çok farklı olabiliyor. İlişki uzmana Coleen, ilişkide yaşanan problemler üzerine önerilerde bulunuyor. Bir adam Coleen'den istediği öneriyle son zamanlar gündem oldu.

Eşiyle yatak odasında yaşadığı problemleri aktaran adam " 30'larımda bir erkeğim ve karım artık benimle seks yapmak istemiyor. Libidosu uçurumdan aşağı düştü ve ben bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum çünkü ne zaman onu gündeme getirmeye çalışsam çok savunmacı oluyor, bu yüzden denemeyi bıraktım. Altı yaşında bir kızımız var ve ikimiz de çalışıyoruz, ancak son zamanlarda çalışma saatlerini azalttı ve şimdi haftada üç gün çalışıyor, böylece kızımız için daha fazla zaman ayırabilir.

BAŞKA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Son zamanlarda yaptığım hiçbir şey yeterince iyi değil, öyle ki ona bir ilişkisi olu

p olmadığını sordum, bunu reddetti ve sonra delirdi, bunu önerdiğim için bana bağırdı. Tahmin edebileceğiniz gibi, o zamandan beri atmosfer buz gibi.

Onu seviyorum ve ondan hoşlanıyorum ama bana karşı tamamen dürüst olmadığı hissine kapılıyorum. Sanki artık beni etrafında istemiyormuş gibi hissediyorum. Bu incitici ve kafa karıştırıcı. Şu anda onun etrafında yumurta kabukları üzerinde yürüyorum, bu yüzden dürüst bir tartışma düşüncesi zor geliyor. Herhangi bir tavsiyeye açığım." diyerek eşiyle ilişkisini kurtarmak için yardım istedi.

Coleen, bu soruna tavsiye olarak "Benim tavsiyem şimdilik sohbetten seksi çıkarmak olacaktır, ama onunla (sakin bir şekilde) oturup: "Seni hiçbir şey için suçlamak istemiyorum, ama konuşmamız gerek çünkü sen Belli ki mutlu değilsin, bu da beni mutsuz ediyor ve benden ne yapmamı istediğinden emin değilim. Benden yapmamı istediğin bir şey varsa söyle, deneyeyim".

Sohbet sekse dönerse ve eşiniz ilgilenmediğini söylerse, bunun nedenini keşfetmeniz gerekir. Yorgun ve stresli mi? Hormonal olabilir mi? Yoksa ilişkiyle mi ilgili? 30'lu yaşlarındaki çoğu insan cinsiyetsiz bir ilişki içinde olmak istemiyor, bu yüzden, nasıl hissettiği konusunda tamamen dürüst olduğunu düşünmüyorum. Sohbeti kapatması adil değil. Bir ilişkiniz var ve bu sadece onunla ilgili değil. Ama soğukkanlı olun ve seks ve ilişkiler etrafında suçlamalar savurmayın. Sonuç olarak, ya birlikte çalışırsınız ya da başka bir çözüm bulursunuz." dedi.





