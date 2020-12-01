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Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı Balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan Balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? İşte Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla balık burcu Aralık ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları dolunaydan etkilenecek.

Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Balık Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Balık burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızda alıştığınız, var olan düzeninizde radikal değişimler meydana gelmeye başlıyor olacak. Aile ilişkileri, ev halkı ile iletişiminiz, yöneticilerinizle aranızdaki ilişkiler bu dönemde çok daha öne çıkabilir. Aile üyeleriyle fikir ayrılıklarını, mesafeleşme ve yabancılaşma noktalarına götürmemeli; anlayışı çalıştırmalısınz. İlişkilerde hızlı gelişmeleri getirecek bu transit ile, karşınızdaki kişilerin ilişkiyle ilgili aldığı kararları duyabilirsiniz. Bu kararlar ise bir yol ayrımı taşıyor olabilir.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Çalışma hayatınızda, yaşam rutinlerinizde uzun vadeli değişimleri getiren bu tarih ve civarında, iş hayatı ve kariyer süreciyle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Sorumluluk bilincinin daha ön planda olması gerektiği bir süreç olacak. Çaba sarf ettiğiniz her noktada tutulma, ilahi adaleti ve ilahi ödülleriyle size geri dönecektir. Kazanç ve mal varlığında artışlar olabilir. Gerekli, yüklü harcamalar yapabilirsiniz.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren uzaktaki kişilerle iletişime geçme, geçmişten kişilerin karşınıza gelmesi, yakınlarınızla eskileri yad etme, kadersel karşılaşmalar yaşama gibi konular gündemde olacak. Kazalara karşı dikkat etmeli, günlük yaşamdaki basit meselelerde veya finansal alanda risk alırken çok daha iyi düşünmelisiniz.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren geleceğe yönelik konulara, iş ve ilişkilerin geleceğine daha fazla odaklanacaksınız. İş arkadaşlarıyla ilişkileriniz ön planda olabilir. Aylık gelir dengenizde artış ve değişimler yaşanabilir. İçten içe destek ve onay beklentiniz artabilir. Kendinize en büyük desteğin sizden geleceğini unutmamalı, bu noktaya çalışmalı.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında bazı kısa süreli veya sosyal ilişkilerde küslük & barışma durumları ortaya çıkacaktır. Hassasiyetleriniz artacak. İçten içe daha alıngan olabilir, daha fazla destek ihtiyacı duyabilir, zaman zaman içe çekilebilirsiniz. Fakat bu dönem içe çekilme, kendinizi eleştirme ve baskılama zamanı değil; kendini gösterme, hayat koşullarını iyileştirme, ruh ve beden sağlığını geliştirme adına çaba sarf etme zamanı.


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