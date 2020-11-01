KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı Balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan Balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? İşte Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla balık burcu Kasım ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları dolunaydan etkilenecek.

Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Balık Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Balık burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay çalışma ortamınız, şirketiniz komple bir yenilenme veya yapılanmaya gidebilir. Çalışma rutininiz evden işe işten homeoffice e dönebilir. Bazı iş arkadaşlarıyla ilişkinizin eski formu son bulabilir. Yeni iş arkadaları edinebilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Sezgilerinizi ve hislerinizi her zamankinden güçlü hale getiren bu transit ile olayların iç yüzünü görmeye başlayacaksınız. Uzaklardaki kişilerin enerjisini daha yoğun hissedebilir, telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatında bitiş ve başlangıçlar olabilir. Kısa süreli veya parçalı eğitimler içinde olabilirsiniz. Aile üyelerinin ve toplumun fikirlerinden etkilenerek hareket etmeye nispeten daha açıksınız.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana ilişkiler ve finans konularındaki düzen değişiklikleri, karmaşa ve stres yaratan durumlar son buluyor. Bu tarihten itibaren atacağınız adımların uzu vadeli getirileri & sonuçları olabilir.

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Partnerlik ilişkilerinde önemli değişimler yaşanabilir. İleriye yönelik teklif ve adımlar, evlilik konuları, ailelerin bir araya gelişi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yasal konular ve davalarda hızlı ilerleyiş yaşanabilir. Yeni bir yasal konu sebebiyle dava açabilirsiniz. İş hayatındaki yasal haklarınızı, yasal prosedürleri korumaya, vergi, kredi ve borçlar gibi konularda daha titiz olmaya gayret edin.

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kariyerinizde yükseliş yapabilir, çalışma ortamında ilgiyi üzerine toplayabilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

Youtube: Astroloji Online

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Oğlak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020 Oğlak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra... Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Koç Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Koç Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
13 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
13 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
Ekim ayında sizi neler bekliyor?
Ekim ayında sizi neler bekliyor?
Kova burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
Kova burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkili ilişkilerde sürpriz gelişmeler... 1 Kasım 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kasvet ve gerilim... Kova Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Kova burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Maddi fırsatlar... Oğlak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Oğlak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Dost, düşman ortaya çıkıyor... Yay Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Yay burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Akrep burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.