Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Balık Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Balık burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay çalışma ortamınız, şirketiniz komple bir yenilenme veya yapılanmaya gidebilir. Çalışma rutininiz evden işe işten homeoffice e dönebilir. Bazı iş arkadaşlarıyla ilişkinizin eski formu son bulabilir. Yeni iş arkadaları edinebilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Sezgilerinizi ve hislerinizi her zamankinden güçlü hale getiren bu transit ile olayların iç yüzünü görmeye başlayacaksınız. Uzaklardaki kişilerin enerjisini daha yoğun hissedebilir, telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatında bitiş ve başlangıçlar olabilir. Kısa süreli veya parçalı eğitimler içinde olabilirsiniz. Aile üyelerinin ve toplumun fikirlerinden etkilenerek hareket etmeye nispeten daha açıksınız.