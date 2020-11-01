Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Balık Burcu Kasım aylık burç yorumu...
Bu ay çalışma ortamınız, şirketiniz komple bir yenilenme veya yapılanmaya gidebilir. Çalışma rutininiz evden işe işten homeoffice e dönebilir. Bazı iş arkadaşlarıyla ilişkinizin eski formu son bulabilir. Yeni iş arkadaları edinebilirsiniz.
11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Sezgilerinizi ve hislerinizi her zamankinden güçlü hale getiren bu transit ile olayların iç yüzünü görmeye başlayacaksınız. Uzaklardaki kişilerin enerjisini daha yoğun hissedebilir, telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatında bitiş ve başlangıçlar olabilir. Kısa süreli veya parçalı eğitimler içinde olabilirsiniz. Aile üyelerinin ve toplumun fikirlerinden etkilenerek hareket etmeye nispeten daha açıksınız.
14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana ilişkiler ve finans konularındaki düzen değişiklikleri, karmaşa ve stres yaratan durumlar son buluyor. Bu tarihten itibaren atacağınız adımların uzu vadeli getirileri & sonuçları olabilir.
15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Partnerlik ilişkilerinde önemli değişimler yaşanabilir. İleriye yönelik teklif ve adımlar, evlilik konuları, ailelerin bir araya gelişi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yasal konular ve davalarda hızlı ilerleyiş yaşanabilir. Yeni bir yasal konu sebebiyle dava açabilirsiniz. İş hayatındaki yasal haklarınızı, yasal prosedürleri korumaya, vergi, kredi ve borçlar gibi konularda daha titiz olmaya gayret edin.
21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kariyerinizde yükseliş yapabilir, çalışma ortamında ilgiyi üzerine toplayabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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