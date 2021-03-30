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Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

30.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Charles Köprüsü ismi ile de bilinen Karl Köprüsü, Prag’ın en popüler köprülerinin başında gelmektedir. Birçok aziz heykelleri ile süslenen Karl Köprüsü, yüzyıllar boyunca Old Town (Eski Kasaba) ve Lesser Town (Küçük Kasaba) arasında tek bağlantı yolu olmuştur. Karl Köprüsü, daha önce var olan Judith Köprüsü yerine inşa edilmiştir ve Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'da yer almaktadır.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Prag'ın sembollerinden biri olan Karl Köprüsü, Çek Cumhuriyeti'ne giden turistlerin gezilecek mekanlar listesinin başında yer almaktadır. Prag Kalesi, Mala Strana ve Stare Mesto'nun arasındaki bağlantı görevini gören Karl Köprüsü'nün altından Vlata Nehri akmaktadır.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

KARL KÖPRÜSÜ NEREDE?

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yer alan Karl köprüsü, VItava Nehri üzerinde yer almaktadır. Sadece yaya trafiğine açık olan ve hiçbir şekilde taşıt geçişine izin verilmeyen köprü, turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Yapıldığı dönemde köprü kalesi olarak da kullanılan Karl Köprüsü'nün iki ucunda kuleler yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti'nin önemli bir turistik değeri olan Karl Köprüsü'nün üzerinde 30 tane heykel bulunuyor. Bu heykellerden en ünlüsü ise Aziz John Nepomuk heykelidir.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

KARL KÖPRÜSÜ'NÜN TARİHİ

Her yıl çok fazla turist ağırlayan Karl Köprüsü Çek Cumhuriyeti'nde yer almaktadır. Başkent Prag'da VItava Nehri'nin üzerine kurulan Karl Köprüsü yapısı itibari ile de dikkat çekiyor.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Ünlü Karl Köprüsü, Çek kralı 4. Karl tarafından Mimar Peter Parler'e yaptırılmıştır. 1357 yıllarında yapımına başlanan Karl Köprüsü 1400'lü yıllar içerisinde bitirilmiştir.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Karl köprüsünün uzunluğu 516 metredir. 10 metre genişliğine sahip olan Karl Köprüsü yaya trafiğine açıktır. Çek Cumhuriyeti'ne gelen turistler özellikle Karl köprüsünü ziyaret etmeden gitmezler.

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Karl Köprüsü üzerinde bulunan heykellerin hepsi replikadır ve orijinalleri Ulusal Galeri Lapidarium’da bulunmaktadır. Bu heykellerin en ünlüsü Bohemyalı Aziz Jan of Nepomuk’dur ve azizin, kralın kendisini aldatan karısının günahlarını itiraf etmeyi reddettiği için şehit edildiği düşünülür. Bu heykellerin en yenisi ise Cyrill ve Methodius’dur ve Hıristiyan misyonerler betimlenmektedir. Karl Köprüsü’nde bulunan heykellerin hepsi aynı kalitede değildir. En kaliteli olanları, Bohemian sanatçıları Ferdinand Brokoff ve Matthias Braun tarafından yapılmıştır. Karl Köprüsü‘nün en beğenilen eserlerinden bir diğeri ise, Matthias Braun tarafından 1710 yılında oluşturulan Aziz Lutgarde Heykeli'dir.


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