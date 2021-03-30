Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Prag'ın sembollerinden biri olan Karl Köprüsü, Çek Cumhuriyeti'ne giden turistlerin gezilecek mekanlar listesinin başında yer almaktadır. Prag Kalesi, Mala Strana ve Stare Mesto'nun arasındaki bağlantı görevini gören Karl Köprüsü'nün altından Vlata Nehri akmaktadır.

KARL KÖPRÜSÜ NEREDE?

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yer alan Karl köprüsü, VItava Nehri üzerinde yer almaktadır. Sadece yaya trafiğine açık olan ve hiçbir şekilde taşıt geçişine izin verilmeyen köprü, turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir.

Yapıldığı dönemde köprü kalesi olarak da kullanılan Karl Köprüsü'nün iki ucunda kuleler yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti'nin önemli bir turistik değeri olan Karl Köprüsü'nün üzerinde 30 tane heykel bulunuyor. Bu heykellerden en ünlüsü ise Aziz John Nepomuk heykelidir.

KARL KÖPRÜSÜ'NÜN TARİHİ

Her yıl çok fazla turist ağırlayan Karl Köprüsü Çek Cumhuriyeti'nde yer almaktadır. Başkent Prag'da VItava Nehri'nin üzerine kurulan Karl Köprüsü yapısı itibari ile de dikkat çekiyor.

Ünlü Karl Köprüsü, Çek kralı 4. Karl tarafından Mimar Peter Parler'e yaptırılmıştır. 1357 yıllarında yapımına başlanan Karl Köprüsü 1400'lü yıllar içerisinde bitirilmiştir.