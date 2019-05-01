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Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylalarını şenlendirdi. 'Torosların gelinliği' diye nitelendirilen kardelen çiçekleri, bin 900 metre rakımlı Cimi Yaylası'nda karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı.

Bilimsel adı 'galanthus' olan, nergisgiller familyasından kardelen çiçeği, bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle yüzünü geç gösterdi. Bahar rüzgarı estiren, güzelliğiyle kendisine hayran bırakan kardelenler, hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.

'Bu yıl soğanların sökümü yasak'

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torosları süsleyen kardelenin, ilçenin yüksek kesimlerinde yetiştiğini söyledi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle kardelenlerin bu yıl geç açtığını hatırlatan Özkan, "Akseki yaylalarından bilinçsizce sökülen kardelenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kardelenler, özellikle Avrupa ülkelerinde ilaç yapımında ve süs olarak kullanılmakta." dedi.
Akseki yaylalarındaki kardelen soğanlarının en az iki, üç yıl arayla koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:
"Kardelen soğanlarının her yıl sökülmesini istemiyoruz.Kültürümüzün bir parçası olan bu değerimizin, dağlarımızda her zaman özgürce çiçek açabilmesi ve gören insanlarımızın içine huzur verebilmesi için biz de belediye olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Popülasyonların durumu ve nöbetleşme esaslarına göre belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamayacak. Buna göre, Akseki'de galanthus elwesii (Toros kardeleni) türleri toplanamayacak. Kardelen soğanlarının bu yıl sökümünün yasaklanması bizleri oldukça mutlu etti."
Çimi Yaylası'nda arıcılık yapan 62 yaşındaki Mevlüt Arıca da karın erimesiyle kardelenlerin yüzünü gösterdiğini ifade etti. Yıllarca yapılan bilinçsiz söküm nedeniyle doğada kardelenlerin azaldığını aktaran Arıca, "Eskiden her yerde bembeyaz ekin tarlası gibi kardelen çiçekleri görürdük. Şimdi Akseki'nin bin 900 metre rakımlı Çimi Yaylası'ndaki kardelenleri arar olduk." diye konuştu.
Arıca, devletin bu yıl kardelenleri koruma altına aldığını, gelecek yıllarda da bunun devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, ihracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ise 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem yapılıyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kardelen Akseki Antalya

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