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Karlı zeminde eller cepte yürünmemeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

Op.

Op. Dr. Mustafa Altuner, kalça, el-bilek, omurga kırıkları ve kafa travmalarındaki vaka sayılarının arttığı kış mevsiminde, karlı zeminlerde yürürken daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Kayseri Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Mustafa Altuner, kış aylarında zemin kaygan olduğu için tedbirsiz biçimde yere basma durumunda kırıklar ve travmaların görülme riskinin arttığını belirtti. Düşmeye bağlı yaralanmalarda en çok görülen vakaları; sırt üstü düşmelerde kafa travmaları, omuz üzerine düşmelerde omurga kırıkları, kalça kırıkları, el-bilek kırıkları, ayak bileği burkulmaları olarak sıralayan Altuner, “Karlı havalarda ayakkabı seçimi, buzlu zeminlerde elimiz cebimizde yürümemek, her an meydana gelebilecek bir düşme tehlikesine karşı tedbirli ve yavaş yürümemiz gerekiyor. Ellerimiz, her an düşüp bir yere tutunmamızı gerektirecek biçimde dışarıda durmalı, cepte olmamalı” dedi.

Düşme sonrasında yaralanan yer hareketsiz bırakılmalı
Altuner, düşme esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri ise şöyle sıraladı:
“Başımızın ya da omuzlarımızın üzerine düşeceksek kolumuzla kendimizi korumamız gerekir. Düşmenin şiddetini azaltmak için elimizi kullanmada fayda vardır. Daha büyük bir kazayı sadece el bilek kırığı gibi hafif bir kırıkla önleyebiliriz. Hafif yan tarafa yatarak da kendimizi koruyabiliriz. Yaralanmanın meydana gelmesi durumunda kişi ilk olarak vücudunda açık bir yara var mı, kanama var mı, şuur durumu nasıl bunları kontrol etmelidir. Kalkabilecek bir pozisyonda ise kalkmalı, yoksa çevredeki insanlardan yardım talep edip çok da fazla hareket etmeden acil sağlık ekipleri gelene kadar hareketsiz biçimde durmasında fayda var.”

Travmanın şiddeti ve yaralanan bölge önemli
Düşmede geçirilen travmanın şiddeti kadar vücudun hangi bölgesinde yaralanma meydana geldiğinin de önemli olduğunu belirten Altuner, bazen önemsenmeyen basit kırıklar ya da zedelenmelerin, düşme sonrasında doğru pozisyon sağlanmadığı için ciddi yaralanmalara neden olabileceğine dikkat çekti. Altuner, “Bu nedenler alt ve üst ekstremite ile omurga yaralanmalarında kırık oluşan yeri hareketsiz bırakmak lazım. Olduğu pozisyonda sabit bir tahta parçası ile sabitlenebilir, kanama varsa bir bez parçası ya da kemerle bölgeyi sıkıp kanama durdurulmaya çalışılabilir” ifadelerini kullandı.

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