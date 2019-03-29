HABER

Karlıova’da kar yağışı yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkisini göstermeye başladı.Bu kış birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de çetin geçti.

Karlıova’da kar yağışı yeniden başladı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkisini göstermeye başladı.
Bu kış birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de çetin geçti. Bingöl’de en çok kar yağışı ise Karlıova ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayından itibaren beyaza bürünen ilçenin merkezi kardan yeni temizlenebildi ancak bugün sabah saatlerinde tekrar yağış etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kısa sürede ilçe beyaza büründü. Bingöl’ün Solhan ilçesinde ise dün gece dolu etkili oldu. 10 dakika süren dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağmurla birlikte eridi.
Yaklaşık 4 aydır sürekli yolu kapanan Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü Dono mezrası yolu da İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Meteoroloji yağış için tekrar uyardı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın yağışlı ve Bingöl’de yer yer kuvvetli geçmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir" denildi.
Sıcaklıkların 2-4 derece arasında düşeceğini ve bugün akşam ile yarın rüzgarın orta kuvvette etkili olacağı belirtilen açıklamada, kar yağışı beklenen yerlerdeki dik ve eğimli yamaçlarda meydana gelebilecek çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Karlıova’da kar yağışı yeniden başladı

Karlıova’da kar yağışı yeniden başladı

Karlıova’da kar yağışı yeniden başladı

Karlıova’da kar yağışı yeniden başladı

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
23 Nisan coşkusu ile tüm çocuklar rengarenk23 Nisan coşkusu ile tüm çocuklar rengarenk
Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildiVe beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı! 'Bunu hiç beklemiyordum'

İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Son dakika karar! 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Elindeki fotoğrafla sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ebeveynler dikkat! Stres oyuncakları çocuk sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.