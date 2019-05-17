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Karma sergi "Nevbahar" ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergi sanatseverlerle buluştu - FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı: - "50 öğrencinin 70 kadar eserinin bulunduğu bu sergiyi İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunduk. 137 lisans üstü, 470 lisans öğrencisini barındıran fakültemizin öncelikli misyonu, kültür ve sanat mirasını tanıyabilmektir"

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Nevbahar" isimli sergi ziyarete açıldı.

İslam sanatları alanında birçok sergiye ev sahipliği yapan Albaraka Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılış törenine katılan FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, sergide, üniversitenin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin hat, tezhip, minyatür, çini, halı-kilim ve dokuma atölyelerinde ürettikleri özgün eserlerin yer aldığını dile getirdi.

Subaşı, "Nevbahar" sergisinin bu yıl ikincisinin düzenlendiğinin altını çizerek, "50 öğrencinin 70 kadar eserinin bulunduğu bu sergiyi İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunduk. 137 lisans üstü, 470 lisans öğrencisini barındıran fakültemizin öncelikli misyonu, kültür ve sanat mirasını tanıyabilmektir. Öğrencilerimizin kültür sanat mirasımızı tanıyabilmelerine yönelik yaptığımız atölyelerle bu yetileri kazanmaları gayreti içerisindeyiz." dedi.

Türk sanat dünyasının bu platformlardan çok güzel sanatçılar kazandığını bildiren Subaşı, öğrenci ve öğretmenlere çabaları ve gayretlerinden ötürü için teşekkür ederek, "Albaraka'nın desteğiyle geçen sene başladığımız ve bu sene de devam ettirme fırsatı bulduğumuz sergimiz 1 ay boyunca gezilebilecek." ifadelerini kullandı.

- "Marifet iltifata tabidir"

Sergide eseri bulunan Barış Nolan, memnuniyetini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl okul bünyesinde işlerim yer almıştı. Bu yıl ise 'Kelile ve Dimne' hikayesinden uyarladığım bir eserim Albaraka Sanat Galerisi'ne seçildi. Serginin bizim gibi öğrenci işlerine yer vermesi ve bize bu deneyimleri yaşama imkanı sunmasını önemli buluyorum." diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Ümmügülsüm Çilek de tezhipte klasik motif ve üslubu kullanarak farklı formlarda çalıştığını ifade ederek, "Marifet iltifata tabidir, denilir. Burada hocalarımızın desteğiyle çok ciddi bir eğitimden geçerek kısıtlı bir zamanda bir şeyler ortaya koyuyoruz. Sonuç olarak bir emek ortaya çıkıyor. İnsan bir sergiyle bunu paylaşmak istiyor. Daha da önemlisi geri dönüşleri gördüğü zaman çok motive edici ve mutluluk verici oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciliğinin ikinci yılında yapmış olduğu final ödeviyle bugün sergide yer aldığını belirten Muhammed Ali Özçelik ise öğrencilik yıllarında tanınmak ve adını duyurmak için bu tarz sergileri çok büyük fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Açılış törenine, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Faruk Çağlar, Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Yeni ve eseri sergilenen öğrencilerin yanı sıra sanatseverler katıldı.

Sergi, 16 Haziran'a kadar Albaraka Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

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