Karne dağıtmak için at sırtında köy okuluna gitti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kapanan köy yolları nedeniyle öğrencilerine karne dağıtmak için 3 bayan öğretmen 4 km at sırtında yolculuk yaptı. Köy okullarına ulaşan öğretmenler karneleri öğrencilere dağıtmanın mutluluğunu yaşadıktan sonra yine atla evlerine geri döndü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapanınca ücretli öğretmenlik yapan 3 bayan okullarında eğitim gören öğrencilerine karneleri vaktinde vermek için 4 kilometre at sırtında Bölücek ve Değirmen köylerine gitti. Cansel Ecer, Aynur Oğurlu ve Evin Ölmez isimli öğretmenler köye doğru yolculuklarının fotoğraflarını paylaştı. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne bir kez daha seren fedakar öğretmenler bu davranışlarıyla hem öğrencileri sevdirdi hem de gönüllerde bir kez daha taht kurdu.

Öğretmenlerin fotoğrafları sosyal medyada çok beğeni topladı.

