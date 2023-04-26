HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem lise, ortaokul ve ilkokul karneleri ne zaman dağıtılacak? İşte MEB takvimi

Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem lise, ortaokul ve ilkokul karneleri ne zaman dağıtılacak? İşte MEB takvimi

26.04.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne gününün ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Okullarda 2. dönemin son günlerine doğru yaklaşıldı. Bilindiği üzere, 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül 2023 tarihinde başlamıştı. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin gündeminde karne günü yer alıyor. Peki, karne günü ne zaman 2023? 2. dönem lise, ortaokul ve ilkokul karneleri ne zaman dağıtılacak?

Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem lise, ortaokul ve ilkokul karneleri ne zaman dağıtılacak? İşte MEB takvimi

Karnelerin ne zaman dağıtılacağı sorgulamaları, haziran ayının yaklaşmasıyla beraber hız kazandı. MEB'in 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre karne ve tatil günleri de netlik kazandı. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? İşte MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili tarihleri...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Okullarda ikinci ara tatil 17-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve öğrenciler 24 Nisan'da tekrar ders başı yaptı.

Yaz tatili 16 Haziran'da verilecek olan karneler ile resmen başlamış olacak.

tc meb

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'den ses getiren anket çıkışı! 'Türkiye'de firmaların tamamı...'MHP'den ses getiren anket çıkışı! 'Türkiye'de firmaların tamamı...'
İBB koymuştu, söküp denize attı!İBB koymuştu, söküp denize attı!
Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'
Anahtar Kelimeler:
Karne Yaz tatili karneler ne zaman verilecek? meb

En Çok Okunan Haberler

Rest çekti, şartını açıkladı! "Belediyeyi de bırakırım adaylığı da"

Rest çekti, şartını açıkladı! "Belediyeyi de bırakırım adaylığı da"

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...

Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...

Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı

Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Peş peşe açıkladılar

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Peş peşe açıkladılar

Fatih, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy vurgusu 'Yüksek çıkma ihtimali yok'

Fatih, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy vurgusu 'Yüksek çıkma ihtimali yok'

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.