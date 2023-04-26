Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem lise, ortaokul ve ilkokul karneleri ne zaman dağıtılacak? İşte MEB takvimi

Karnelerin ne zaman dağıtılacağı sorgulamaları, haziran ayının yaklaşmasıyla beraber hız kazandı. MEB'in 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre karne ve tatil günleri de netlik kazandı. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? İşte MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili tarihleri...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Okullarda ikinci ara tatil 17-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve öğrenciler 24 Nisan'da tekrar ders başı yaptı.

Yaz tatili 16 Haziran'da verilecek olan karneler ile resmen başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.



