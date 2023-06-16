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KARNE TEBRİK MESAJLARI 2023: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için anne- babaların gönderebileceği çocuğa KARNE TEBRİK MESAJI

16.06.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne tebrik mesajları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 16 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini aldı. Biz de anne- babaların gönderebileceği çocuğa karne tebrik mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli karne tebrik mesajları...

KARNE TEBRİK MESAJLARI 2023: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için anne- babaların gönderebileceği çocuğa KARNE TEBRİK MESAJI

Karne tebrik mesajları, bir eğitim öğretim yılının daha son bulması ile birlikte arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğrenciler karnelerini aldı ve tatil zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladık. Öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz." ifadelerine yer verildi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için anne- babaların gönderebileceği çocuğa karne tebrik mesajı ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, en yeni ve en güzel karne tebrik mesajları...

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RESİMLİ KARNE TEBRİK MESAJLARI VE SÖZLERİ

Karne Günü heyecanını ve mutluluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

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Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.

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Çocuklarımın bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım.

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Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

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Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin.

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Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

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