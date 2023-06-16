KARNE TEBRİK MESAJLARI 2023: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için anne- babaların gönderebileceği çocuğa KARNE TEBRİK MESAJI

Karne tebrik mesajları, bir eğitim öğretim yılının daha son bulması ile birlikte arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğrenciler karnelerini aldı ve tatil zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladık. Öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz." ifadelerine yer verildi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için anne- babaların gönderebileceği çocuğa karne tebrik mesajı ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, en yeni ve en güzel karne tebrik mesajları...

RESİMLİ KARNE TEBRİK MESAJLARI VE SÖZLERİ

Karne Günü heyecanını ve mutluluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.

Çocuklarımın bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım.

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

