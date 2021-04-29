Karneler ne zaman verilecek? Bu sene karne dağıtımı yapılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin karneleri için açıklama geldi!

Karnelerin ne zaman verileceği Bakan Selçuk'un açıklamaları ile netleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konu ile ilgili bilgiler veren Bakan Selçuk, "Karneler 2 Temmuz'da verilecek." dedi. Karnelerin yüz yüze verilip verilmeyeceği ise henüz netleşmedi. Tam kapanma sürecine de değinen Bakan Selçuk, öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacağını duyurdu. Daha önce yapılan açıklamalarda da ara tatil olmayacağı bildirilmişti.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Karneler ile ilgili Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı;

Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.