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Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak?

25.05.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sebebi ile eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, sınavlarını yüz yüze tamamladı. Sınavların bitmesi ve yaz aylarının yaklaşması ile beraber, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağına dair bilgi edinmeye çalışıyor. 2020 – 2021 eğitim – öğretim döneminin bitimine az bir zaman kala, öğrencilerin karne heyecanı başladı.

Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebi ile uzaktan eğitim ile dönemi bitiren öğrenciler, yaz aylarının yaklaşması ile karne telaşına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında karnelerin yüz yüze verilebileceğini dile getirmişti. Ancak bu durumun da değişebileceğini ve vaka sayılarına göre tekrar düzenlenebileceğini de eklemişti.

“SELÇUK: SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA, ONU YAPIYORUZ.”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." Dedi.

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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyor. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Karne Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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