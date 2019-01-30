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Karneleri ayaklarına geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 02:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinde tedavi gören 54 öğrenci, karnelerini AFSÜ Rektörü Dr.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinde tedavi gören 54 öğrenci, karnelerini AFSÜ Rektörü Dr. Nurullah Okumuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın elinden aldı.
AFSÜ rektörü ve Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, tek hasta öğrencileri ziyaret ederek karne ve hediyelerini takdim etti. Hasta ziyaretleri sırasında Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde öğrenim gören, 1,5 aydır da AFSÜ’de tedavi sürecinde eğitim alan Süleyman Şimşek’e de karnesi verildi. Doktorların, "Derslerinde oğluna yardımcı ol" tavsiyesi üzerine, oğlu Süleyman Şimşek ile derslere devam edip okuma yazma öğrenen anne Gülşen Şimşek’de başarı belgesini aldı.
Hastanede açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, hastanede tedavi gören hastaların eğitimlerine ayrı önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu;
“Hastanemizde açmış olduğumuz eğitimiz sınıflarımız vardı. Onların da burada tedavi gören öğrencilerimize de karne vermeyi özellikle önemsedik. Farklı alanlarda farklı hastalıklara sahip öğrencilerimiz sürekli burada hastaneden dışarıya çıkamıyor. Sürekli burada tedavi ve gözetim altında olmaları gerekiyor. Bunların da eğitimden mahrum kalmaması için biz eğitim öğretim yılının başından itibaren bugüne kadar yaklaşık 4 aydır burada 54 çocuğumuza temel eğitim düzeyin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 öğretmenimizle beraber eğitim verdik.”
Çocukların en önemli haklarından birinin de eğitim hakkı olduğunu belirten Rektör Okumuş da, “Burada tedavi alan hastalarımızın toplum içerisine evdeki haklarının burada devam etmesini istedik. Bu çocukların en büyük haklarının bir tanesi de eğitim haklarıdır. O yüzden eğitim haklarının en iyi şekilde en kaliteli şekilde tedavi alırken hastane ortamında sürdürülmesi gerekiyor. Uzun süreden beri aslında ülkemizin birçok yerinde hastane okulları açılmış durumda. Uzun süreden beri hizmet veriyor. Başlangıçta devamlılık çok iyi değildi. Öğretmen ve ekipman bulmada zorluklarımız vardı. Şimdi gördünüz buradaki hastane okulumuzda normal bir sınıftan hiçbir farkı yok. En güzel tarafı da kadrolu öğretmenlerimiz tarafından düzenli bir şekilde burada okul ortamında sıcak bir ortamda eğitimlerin sürdürülüyor. Önceden bir yadırgama vardı. Anne babalarda çok sıcak bakmıyordu. Şuanda topyekûn çocuklarımız eğitim alıyor. Biraz önce gördünüz hatta anne çocuğunun yanında kendisi de burada okuma yazma öğrenmiş. Bunlar iyi şeyler. İnşallah daha üst seviyede diğer alanlar da bu çocukların hakları korunur. Biz her zaman burada tedavi gören hastalarımız normal hayatlarında ne yapıyorlarsa burada da sürdürmeleri için gayret edeceğiz” dedi.

Karneleri ayaklarına geldi

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