Karnesini validen alan "özel" öğrenci Hasan Kayra'nın mutluluğu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde karnesini Vali Ekrem Canalp'ten alan Sokullu Mehmet Paşa İlkokulunun özel eğitim gereksinimli öğrencisi Hasan Kayra Dinç sevinç yaşadı.

Vali Canalp, okulun özel eğitim sınıfının tek öğrencisi Hasan Kayra'nın karnesini vermek için Havsa ilçesine geldi.

Sınıfında ziyaret ettiği Hasan Kayra ile fotoğraf çektiren Canalp, öğrenciyi öperek karnesini verdi.

Özel eğitim öğretmeni Pınar Muka, Vali Canalp'in elinden karne alan öğrencisinin çok mutlu olduğunu söyledi.

Hasan Kayra'nın anneannesi Nedime Eski de torununun karne töreni dolayısıyla çok sevindiğini vurgulayarak, Canalp'e teşekkür etti. Vali Canalp, okulun diğer öğrencilerini de sınıflarında ziyaret ederek karnelerini verdi.

Karne törenine Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan da katıldı.

